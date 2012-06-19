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Во Владивостоке появилась новая улица
ВЛАДИВОСТОК, 19 июня, ZRPRESS. Решение о присвоении одной из улиц острова Русский имени академика Касьянова было принято на заседании по городской топонимике при администрации Владивостока.
С предложением о присвоении наименования улице на полуострове Житкова, где строится Приморский океанариум, - улица Академика Касьянова - в администрацию города обратился заместитель председателя ДВО РАН академик Андрей Адрианов.
Академик Владимир Касьянов являлся инициатором создания уникального океанариума в Приморском крае - не только как развлекательного и туристического объекта, но и как научного центра изучения океана и распространения знаний об океане. В 2004 году академик Касьянов встретился с президентом России Владимиром Путиным, который поддержал идею ученого.
Также Андрей Адрианов в своем обращении к комиссии отметил, что Владимир Касьянов - выдающийся отечественный биолог, широко известный мировой научной общественности фундаментальными трудами по сравнительной эмбриологии морских организмов, основополагающими работами в области изучения и сохранения морской биоты, климатическим изменениям на планете и многим другим. Ученым сформулированы фундаментальные положения о репродуктивной стратегии морских беспозвоночных животных; многие его статьи и монографии переведены на иностранные языки и изданы за рубежом. В России более 10 лет плодотворно работает созданная академиком Касьяновым ведущая научная школа по сравнительной эмбриологии.
Официальное название - улица Академика Касьянова - закреплено за улицей на полуострове Житкова постановлением №2253 от 14 июня 2012 года, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
Досье "ЗР"
Владимир Леонидович Касьянов родился 4 января 1940 г. в Ленинграде. В 1962 г. закончил Ленинградский университет, в 1965 г. - аспирантуру ЛГУ, защитил кандидатскую диссертацию и до 1971 г. работал в ЛГУ. В 1971 г. по приглашению академика А.В. Жирмунского приехал работать во Владивосток и прошел путь от младшего научного сотрудника до академика, руководителя Института биологии моря.
Владимир Касьянов возглавлял крупные национальные и международные научные организации, являлся председателем Национального комитета Международной геосферно-биосферной программы, Научного совета по подпрограмме "Исследования Мирового океана" ФЦП "Мировой океан", Объединенного ученого совета по биологическим наукам ДВО РАН, Восточно-Азиатского комитета МГБП (Китай), вице-президентом Научного фонда Отто Кинне (Германия), членом Международного экологического института (Германия), членом Совета по науке при Госдуме РФ, ряда научных советов РАН.
Вклад академика В.Л. Касьянова в развитие мировой науки отмечен высокими национальными и международными наградами. В 1994 г. он стал лауреатом премии РАН им. А.О. Ковалевского за цикл работ по сравнительной эмбриологии; в 2004 г. - лауреатом международной премии им. А.П. Карпинского за выдающийся вклад за развитие морской биологии. Был удостоен государственных наград - ордена Дружбы, медали "За трудовое отличие", медали "300 лет Российскому флоту".
Владимир Касьянов трагически погиб в автокатастрофе 1 октября 2005 года.
«Золотой Рог».
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