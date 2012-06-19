Скорпионы найдут общий язык. С налоговой

Гороскоп с 19 по 24 июня.



Овен. Не лучшее время для проявления личной инициативы, а также для контактов с вышестоящим начальством. Середина недели позволит вам в спокойных стабильных условиях развивать деловое сотрудничество.

Телец. В начале недели Тельцам будет сложнее вступать в деловые контакты и добиваться выполнения взятых на себя обязательств. Сейчас не следует доверять обещаниям других людей, а также самим обещать что-либо. В середине недели ваш бизнес обретет финансовую стабильность.

Близнецы. Звезды советуют Близнецам аккуратнее подходить к вопросам расходования финансовых средств. Возможно, вам удастся увеличить свои доходы за счет интенсификации труда, однако скопить большую сумму денег вряд ли получится. Не исключено возникновение незапланированных расходов из-за материального ущерба.

Рак. Звезды не советуют Ракам вступать в деловые переговоры и подписывать соответствующие соглашения о сотрудничестве. Если есть возможность, лучше в эти дни не предпринимать ничего важного. В середине недели улучшатся дела у тех, кто имеет несколько источников дохода, работает на полставки или по совместительству.

Лев. Львы могут почувствовать торможение в делах, связанное с какими-либо ограничивающими воздействиями. Если в трудовом коллективе у вас есть тайные недоброжелатели, в этот период они могут активизироваться. Старайтесь не втягиваться в любые разборки и интриги.

Дева. У Дев в начале этой недели появится много интересных и оригинальных идей. Однако не стоит торопиться претворять их в жизнь. Также постарайтесь не модернизировать технику, с которой приходится работать: например, не заказывать новый компьютер взамен старого.

Весы. В начале недели у Весов складываются неблагоприятные внешние обстоятельства, из-за которых будет сложнее реализовать свои планы. В качестве внешней силы, препятствующей в делах, может выступить ваш непосредственный начальник. В конце недели воздержитесь от обращения к юристам.

Скорпион. Старайтесь не опаздывать на работу и не отлучаться надолго с рабочего места. В противном случае вы можете нанести ущерб своей деловой репутации. Если же вам должны деньги, то в этот период получится добиться своевременного возврата долгов.

Стрелец. Стрельцов в начале недели ожидают дни финансовой нестабильности. Вероятно, вы будете испытывать острую нехватку наличных денег. Но это еще не повод для того, чтобы прибегнуть к финансовым заимствованиям. Напротив, такое решение способно лишь усугубить ваше положение.

Козерог. В начале недели у Козерогов могут возникнуть трения во взаимоотношениях в деловом партнерстве. Это особенно актуально для тех, кто арендует помещение под совместное ведение бизнеса. Также это хорошее время для поисков работы.

Водолей. Звезды советуют не распылять свои силы на множество мелких дел, а попытаться сконцентрироваться на одном главном. В середине недели наступает благоприятное время для проведения рекламных акций, публикации резюме с целью найти перспективную работу.

Рыбы. В начале недели у Рыб складывается неблагоприятная ситуация в тех делах, которые требуют творческого нестандартного подхода, фантазии. Постарайтесь сконцентрироваться на задачах, в которых вы хорошо разбираетесь. Сдерживайте в себе авантюрные наклонности, стремление пойти на неоправданный риск. Не лучшее время для финансовых спекуляций и инвестиций.

«Золотой Рог».