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Владивосток погружается в свое лето
Мало чем радует нынешний июнь. Вновь на юге Дальнего Востока погоду в эти дни формирует поле пониженного давления, да еще и с несколькими активными центрами. Один из них прошел над северным Приморьем, вызвав проливные дожди с грозами. А другой, менее активный, подошедший из северо-восточного Китая, ухудшил погоду в западных районах нашего края – здесь возможны кратковременные дожди и грозы, а в прибрежных районах сохранится низкая облачность, повышенная влажность и неизменный туман...
Во вторник и среду во ВЛАДИВОСТОКЕ ожидается морось, после чего в городе установится малооблачная погода, без осадков, но с высокой влажностью. Но есть и хорошие новости - в дневные часы температурный фон станет выше и будет доходить до 15-18 градусов тепла. Повысится в столице Приморья и ночная температура – до плюс 10-13.
Вчера, в понедельник, прекратился дождь у наших соседей в ХАБАРОВСКЕ. И теперь в городе на берегу Амура на ближайшие пять-шесть дней прогнозируется сухая солнечная погода с дневной температурой 21-25 градусов тепла. Чуть повыше станет и ночная температура в столице соседнего края – плюс 15-18.
Совсем не ожидается осадков на этой неделе в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ, разумеется, это скажется на повышении дневной температуры – она будет доходить до 23-29 градусов тепла. После захода солнца в столице Амурской области воздух становится немного прохладней - до 17-21 выше нуля.
В четверг может пойти дождь в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ. А в остальном карта погоды здесь не изменится. В дневные часы температура в столице островной области не превысит 11-15 градусов тепла. С приходом сумерек в главном городе Сахалинской области становится чуть прохладнее – плюс 6-9.
А вот в МАГАДАНЕ осадки возможны всю неделю – от понедельника до субботы включительно. При этом станет ниже дневная температура – до 9-14 градусов тепла. Да и по ночам в столице Магаданской области будет в эти дни совсем не жарко - плюс 5-8.
Зато в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ днем станет потеплее - до 12-17 градусов тепла. А все потому, что осадков в этом городе в ближайшую семидневку не предвидится. Соответственно в столице Камчатского края повыше будет и ночной температурный фон – до плюс 9-11.
"Золотой Рог".
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