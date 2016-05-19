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Владивостокцам раздадут по 200 тысяч рублей
Талантливые владивостокцы старше 30 лет могут получить денежные премии от главы города Игоря Пушкарева до 200 000 рублей. Сейчас в приморской столице продолжается прием заявок на участие в творческом конкурсе «Мой город у моря».
Как рассказали газете «Золотой Рог» в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города, целью творческого конкурса является поддержка членов творческих союзов и общественных объединений, которые самостоятельно принимают решение о выдвижении лучших членов своей организации на конкурс. Заявки на участие в конкурсе можно подать до 31 мая.
«В этом году конкурс будет проводиться уже в четвертый раз, - подчеркивает Ольга Михалёва, начальник отдела по развитию общественного партнерства. - Жюри предстоит определить победителей и призёров в пяти номинациях: литература, вокал, изобразительное искусство, фотоискусство и актёрское мастерство».
По итогам конкурсного отбора лауреаты будут отмечены денежными премиями. Участники, занявшие 1-е, 2-е и 3-и места, получат по 200, 50 и 30 тысяч рублей соответственно.
Более подробную информацию о конкурсе можно узнать у представителей оргкомитета конкурса по тел.: (423) 2614-350, 2614-396.
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