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Приморской экспозиции истории средств связи исполнилось 10 лет
ВЛАДИВОСТОК, 19 мая, ZRPRESS. 18 мая исполнилось десять лет постоянной экспозиции истории средств связи, действующей в Приморском филиале Ростелекома. 18 мая 2002 года генеральным директором тогдашнего ОАО «Дальсвязь» Геннадием Мельниковым был подписан приказ «О формировании экспозиции».
Символично, что юбилей пришелся на Всемирный день музеев. Все десять лет бессменным организатором и создателем экспозиции раритетов связи остается Борис Францевич Василькевич, собравший более 400 экспонатов и более 1,5 тысяч ценных документов и фотографий, отражающих развитие отрасли связи в Приморском крае. В их числе такие раритеты, как абонентские телефонные справочники Владивостока за 1918,1924,1928 и 1930 годы, целая коллекция редких телефонных аппаратов, в том числе и редукторный настольный аппарат «Эриксона» 1903 года, который нигде больше не сохранился и найти сейчас подобный практически невозможно. Кроме того, воссоздано несколько исторических композиций -реконструкций, появился отдел сотовой связи.
Изучение и анализ документов позволил назвать забытые имена связистов 20-30-х годов, узнать много интересного не только об уровне технического развития телефонной станции, но и социальном положении тех, кто ее обслуживал.
Фонды экспозиции сегодня располагают уникальными материалами, в том числе и личным архивом основателя Владивостокской телефонной сети, ее начальника с 1924 г., начальника Приморского управления связи с 1939 по 1952 г. Степана Петровича Коханова, проливающими свет на исторические события того времени. Так, в годы Великой отечественной войны на связистов Приморья распространялась БРОНЬ, по которой они не подлежали призыву в действующую армию, так как стратегические задачи по развертыванию средств связи требовали строительства новых обходных линий связи в ходе подготовки к войне с Японией. Во Владивостоке была построена мощная радиостанция, которая глушила вражеские радиостанции Германии и Японии. И не случайно Степан Коханов был награжден двумя орденами Ленина и орденом Красного Знамени за заслуги в годы Великой отечественной войны.
Собирание и систематизация исторического материала по истории телеграфа, радиосвязи, телефонной связи продолжается и по сей день. Интересно, что при регистрации немалого количества архивных документов Борис Василькевич оказывался первым исследователем, приоткрывшим ту или иную страницу истории средств связи Приморского края.
«Золотой Рог».
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