«Павел Гордиенко» возвращается из экспедиции

20 мая, морская экспедиция Русского географического общества, проводившая мониторинг радиационной обстановки в районе побережья российского Дальнего Востока в связи с аварией на АЭС «Фукусима-1», возвращается во Владивосток.

Экспедиция Русского географического общества проработала в море почти месяц, за кормой остались около трех с половиной тысяч морских миль. Специалисты взяли множество проб воды и воздуха, проверяя радиационную обстановку после аварии на японской АЭС "Фукусима". Ученые убедились, что опасности для российского Дальнего Востока нет.

Встречать экипаж научно-исследовательского судна «Павел Гордиенко» будут депутат Госдумы, знаменитый полярник и член высшего совета партии «Единая России» Артур Чилингаров, представители администрации Приморского края, а также член попечительского совета русского географического общества, депутат Госдумы РФ Владимир Груздев.

также член попечительского совета русского географического общества, депутат Госдумы РФ Владимир Груздев.