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После издевательств над ребенком жительница Владивостока попала на федеральный канал
Сегодняшняя программа Первого канала «Мужское и женское» была посвящена жительнице Владивостока Светлане Уразовой, а точнее, снятому ею же видео, на котором она жестоко обращается со своей трехмесячной дочерью, сообщает деловая газета «Золотой Рог»
Видео попало в Сеть и набрало миллионы просмотров. Неравнодушная блогер, опубликовавшая видео, обратилась в передачу. Она рассказала, что это видео она получила от подруги Светланы. Как рассказала уже бывшая подруга Светланы, это видео, вернее, три записи, она получила на телефон непосредственно от Уразовой. На видеосъемке Уразова издевается, хватает за шею, бьет трехмесячную малышку.
Подруга не смогла оставаться равнодушной и решила наказать нерадивую мать путем публикации компромата.
Уразова оправдывает свои действия сильным отчаянием в тот день и тем, что во время беременности и после ее муж Артем издевался также над ней, бил ее, душил.
Стоит отметить, что ребенка почти сразу после этого забрал муж. Теперь мать раскаивается и просит помочь вернуть ей ребенка.
Эксперты, однако, и бывшие подруги ей не верят и рекомендовали лечиться у психиатра, ведь после употребления алкоголя, по их словам, она становится неадекватной. Ее слезы не вызвали никакой жалости и у ведущих. Юлия Барановская пребывала в крайнем возмущении: "Если бы она плакала днями и ночами, у нее бы все нарощенные ресницы отвалились!" Эксперты обещали инициировать прокурорскую проверку, быть может, даже ограничить или лишить родительских прав, причем обоих родителей.
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