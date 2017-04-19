Неизвестный представляется начальником налоговой инспекции

Руководителям предприятий Владивостока поступают угрозы от неизвестного "инспектора", сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Управление ФНС России по Приморскому краю сообщает о том, что установлены случаи телефонных звонков руководителям организаций города Владивостока неизвестным гражданином с телефонного номера: +7(968)4383770, который начинает разговор в хамской манере, представляется начальником налогового органа.

Данный гражданин не имеет отношения к налоговой службе, соответственно действия злоумышленника (или группы лиц) являются провокационными и наносят ущерб репутации руководства и сотрудников налоговых органов. Если вы получали подобные звонки, просьба направлять жалобы в том числе на телефон доверия УФНС России по Приморскому краю 241-26-69.