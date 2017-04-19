Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Неизвестный представляется начальником налоговой инспекции
Руководителям предприятий Владивостока поступают угрозы от неизвестного "инспектора", сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Управление ФНС России по Приморскому краю сообщает о том, что установлены случаи телефонных звонков руководителям организаций города Владивостока неизвестным гражданином с телефонного номера: +7(968)4383770, который начинает разговор в хамской манере, представляется начальником налогового органа.
Данный гражданин не имеет отношения к налоговой службе, соответственно действия злоумышленника (или группы лиц) являются провокационными и наносят ущерб репутации руководства и сотрудников налоговых органов. Если вы получали подобные звонки, просьба направлять жалобы в том числе на телефон доверия УФНС России по Приморскому краю 241-26-69.
Новости тематики
- Неизвестный представляется начальником налоговой инспекции
- В Приморье налоговая откроет двери физлицам
- Налоговая инспекция Первомайского района г. Владивостока изменила адрес
- Налоговая инспекция Первомайского района г. Владивостока изменила адрес
- Плательщиков земельного налога приглашают на бесплатный семинар
Новости раздела
- Неизвестный представляется начальником налоговой инспекции
- Пришкольную территорию во Владивостоке засадят хмелем
- Фонтаны Владивостока готовят к новому сезону
- Георгиевскую ленту смогут получить все желающие
- Новую канализационную станцию запустят во Владивостоке
- Японцы доведут Владивосток до ума
- Владивосток поставили в пример другим городам России
- Во Владивостоке благотворительность украсили культурой (фото)
- Школьники написали сочинения на финансовые темы
- Студенты ДВФУ задумались о пенсионной реформе
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Из Пхеньяна приказано эвакуировать 600 000 человек
- США, Китай и Россия начали стягивать войска к Корейскому полуострову
- Стало известно, пострадает ли Владивосток в случае ядерного конфликта в Корее
- Названы фамилии возможных преемников Путина
- Северокорейская армия выходит на боевые позиции
- Всеволод Ию: "Местное самоуправление просто добивают"
- Задержание краболовного судна в Приморье может привести к международному скандалу
- Боевые корабли ТОФ покинули Корею
- Северная Корея все-таки сделала это
- Полицейским запретят выезжать за рубеж