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Ночной учебной смены в кампусе на острове Русском не будет

19 Апреля 2012, 20:42 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 19 апреля, ZRPRESS. Заместитель проректора по учебной и воспитательной работе ДВФУ Игорь Соппа развеял популярный студенческий слух, "гуляющий" по Владивостоку.

На просторах социальных сетей в Интернете и в коридорах университета часто можно встретить студентов, которые обсуждают слух о том, что учеба после переезда ДВФУ в кампус на Русский остров будет идти в три смены. Корни этого слуха и причины его появления никто назвать не может, но каждый из студентов обеспокоен, что ему «придется учиться ночью».

Эти досужие домыслы взялся развеять заместитель проректора по учебной и воспитательной работе ДВФУ Игорь Соппа:

– В нашей службе создана проектная группа, которая занимается составлением и оптимизацией расписания на следующий учебный год. Мы моделируем уже на том аудиторном фонде, который есть на острове Русском. Оптимизируя расписание, мы, конечно же, учитываем рядом стоящие корпуса кампуса и потоки студентов, – рассказывает о работе над расписанием занятий Игорь Владимирович. – Учебу студентов на Русском острове планируется организовать в две смены. Первая смена будет начинаться в 8:30. Первая пара второй смены будет начинаться одновременно с четвертой партой первой смены. Заканчиваться учебный день на Русском острове – а это четвертая пара второй смены – будет в 20:10, – уточнил заместитель проректора по учебной и воспитательной работе ДВФУ.

Студенты не раз оставляли свои пожелания руководству университета начинать учебный день в кампусе в 9 часов утра, сообщает пресс-служба ДВФУ.

– Мы знаем о пожеланиях студентов начинать занятия чуть позже, но в таком случае вторая смена уходила бы в глубокую ночь. Конечно, шаттлы ДВФУ будут ходить и поздним вечером. Но во Владивостоке, к сожалению, сегодня сложилась такая ситуация, когда в некоторые районы городской транспорт после 21.00 просто не ходит. Мы можем уверенно заявить: ночной смены в кампусе на острове Русском не будет, поэтому студентам опасаться нечего, – подчеркнул Игорь Владимирович.

Автор: Пресс-служба ДВФУ
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