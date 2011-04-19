Полпред обеспокоен пустотой "Снеговой пади"

Полпред президента Виктор ИШАЕВ выразил обеспокоенность тем, что микрорайон «Снеговая падь» до сих пор не заселен. Подрядчики, в свою очередь, объяснили это тем, что Минобороны до сих пор не согласовало документы на заселение людей.

Полпред поставил задачу командованию Восточного военного округа до конца апреля справиться с существующими формальностями. Перед Министерством обороны полпред поставил также задачу ускорить проведение аукционов по продаже имущества для коммерческих компаний, планирующих открыть в микрорайоне магазины и аптеки, - сказали в пресс-службе полпредства.