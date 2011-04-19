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Между Думой и горожанами нет диалога
Как уже сообщалось, главным кандидатом на присвоение звания почетного гражданина Владивостока стала Герой Соцтруда, ветеран ОАО «Приморский кондитер» Анна ЧУЛКОВА. Теперь окончательное решение - за депутатами на апрельской сессии.
«ЗР» рад за Анну Федоровну. Однако второй год подряд процедура присвоения звания вызывает недовольство у активной части горожан. Повторим, не кандидаты, а процедура. Обращаю на это принципиальное внимание, а то, боюсь, Анна Чулкова воспримет диспут на свой счет.
На заседании комиссии, рассматривавшей кандидатуры, представители Союза граждан «Нам здесь жить» обнародовали информацию о предложении, сделанном ими «от имени губернатора», снять предложенную организацией кандидатуру Ильи ЛАГУТЕНКО, с гарантией, что уже в следующем году он победит точно. И вывод сделали: не комиссия все-таки предлагает депутатам персону на присвоение звания, а, мол, губернатор.
Комиссия обиделась. Даже очень. «Я возмущен», - говорил все повышающий голос депутат Александр ПРИХОДЬКО. Он увидел в происходящем обвинение в коррупции, чего, свидетельствую, и близко не было. «Мы не ангажированы, если бы я таким был, давно в Москве жил бы», - говорил председатель комиссии, почетный гражданин Владивостока Михаил РОБКАНОВ. Члены комиссии не разглядели главного, о чем говорили члены Союза граждан: между Думой и горожанами нет диалога.
Кто из депутатов спрашивал мнение владивостокцев, присваивая звание почетного гражданина Борису ГРЫЗЛОВУ, или меняя норму Устава, прежде запрещавшую присваивать звание действующим должностным лицам?! Они действовали на основе только им понятных конъюнктурных соображений, а объяснять позицию избирателям в Думе не считают нужным.
Вызывает вопросы и формирование состава комиссии. Ладно, сами почетные граждане. Представитель администрации в лице специалиста секретариата главы города там очень необходим?
Размыты критерии присвоения звания «почетный гражданин». Похоже, чаще всего критерием выступает возраст кандидата (или должность, как в случае с Грызловым). Вячеслав КИТАЕВ - президент Лиги ходьбы «Женьшень-Интур», тоже не молод, но «пролетел». Потому что его «продукцию» нельзя подарить гостям? С другой стороны, упрекать Лагутенко в молодости - мужика, которому за сорок, можно только с позиции вкуса - «не то поет».
Существующая сейчас процедура унижает людей, выдвинутых на почетное звание. Видимо, потому ректор ЛАЗАРЕВ и адмирал СИДЕНКО сняли свои кандидатуры.
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