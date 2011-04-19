Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владивосток готов к сдаче ЕГЭ
18 пунктов проведения ЕГЭ во Владивостоке оснащены необходимым компьютерным оборудованием, канцелярией. Все помещения, где выпускники будут сдавать экзамены, подготовлены в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
Обучение и специальную подготовку прошли 973 педагога, которые будут выступать в роли организаторов на каждом пункте в разные экзаменационные дни. Подготовлены и пункты охраны правопорядка, и медпункты. Закуплены необходимые лекарственные средства, на местах будут дежурить врачи. Специалисты управления образования совместно с сотрудниками ГИБДД прорабатывают маршруты движения автобусов, на которых поедут отдельные группы школьников. Всего в этом году из школ Владивостока выпускаются 2735 учащихся. Первый обязательный экзамен - русский язык - всем им предстоит сдавать уже 30 мая, математику - 6 июня. В этом году Министерством образования и науки РФ введены более жесткие меры по поводу мобильных телефонов. На этот раз ими запрещено пользоваться не только выпускникам, но и организаторам и техническому персоналу пункта, где идет экзамен. Телефоны предлагают не брать с собой вовсе. В противном случае каждый, у кого будет найден мобильник, будет удаляться с экзамена, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
Новости тематики
- Магадан хочет побороться с Владивостоком за звание столицы Дальнего Востока
- Экс-мэр Владивостока задал горожанам откровенный вопрос
- Владивостокцев приглашают на День подписчика
- Экс-мэр Владивостока сообщил, где он будет жить на свободе
- В Приморье появится еще один игорно-развлекательный комплекс
- Во Владивостоке покажут экспериментальный фильм Тимура Бекмамбетова
- Владивостокских красавиц и умниц увезут во Вьетнам
- Братание Владивостока и Салоников
- В субботу во Владивостоке всех будут угощать мороженым
- Владивосток вошел в топ-8 дорогих городов России
Новости раздела
- Дорогой подарок от экс-мэра Владивостока дошел до незнакомой девушки
- Магадан хочет побороться с Владивостоком за звание столицы Дальнего Востока
- Экс-мэр Владивостока задал горожанам откровенный вопрос
- Экс-мэр Владивостока подарил незнакомой девушке "Айфон"
- Владивостокцев приглашают на День подписчика
- Обвинение в деле экс-мэра Владивостока село в экспертную лужу
- Глава Приморья Олег Кожемяко поучаствовал на своем "Харлее" в закрытии байкерского сезона
- ННК ежемесячно предотвращает вынос одного железнодорожного вагона отходов в Амурский залив
- Группа компаний ННК поддержала полосатых хищников
- Группа компаний ННК принимает участие во всенародно любимом празднике - Дне тигра
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин раскрыл важный личный секрет
- "Суражевка" от Абрамовича
- Николаев напрашивается на "бис"
- Японский инвестор заинтересован в решении самой главной проблемы Владивостока
- Авиакомпания "Аврора" продолжит летать из Владивостока в Благовещенск в зимний период
- Агентство стратегических инициатив продолжит работу в Хабаровском крае
- Рыбаки Магадана добыли 7,2 тысячи тонн тихоокеанских лососей
- Японский инвестор заинтересован в решении самой главной проблемы Владивостока
- Российский дилер Mazda отзывает более 20 тысяч автомобилей
- Оглашен окончательный полный список праздников и выходных в 2019 году