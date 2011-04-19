Владивосток готов к сдаче ЕГЭ

18 пунктов проведения ЕГЭ во Владивостоке оснащены необходимым компьютерным оборудованием, канцелярией. Все помещения, где выпускники будут сдавать экзамены, подготовлены в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

Обучение и специальную подготовку прошли 973 педагога, которые будут выступать в роли организаторов на каждом пункте в разные экзаменационные дни. Подготовлены и пункты охраны правопорядка, и медпункты. Закуплены необходимые лекарственные средства, на местах будут дежурить врачи. Специалисты управления образования совместно с сотрудниками ГИБДД прорабатывают маршруты движения автобусов, на которых поедут отдельные группы школьников. Всего в этом году из школ Владивостока выпускаются 2735 учащихся. Первый обязательный экзамен - русский язык - всем им предстоит сдавать уже 30 мая, математику - 6 июня. В этом году Министерством образования и науки РФ введены более жесткие меры по поводу мобильных телефонов. На этот раз ими запрещено пользоваться не только выпускникам, но и организаторам и техническому персоналу пункта, где идет экзамен. Телефоны предлагают не брать с собой вовсе. В противном случае каждый, у кого будет найден мобильник, будет удаляться с экзамена, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.