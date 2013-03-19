Архиву Дальзавода – 85 лет!

10 марта архивариусы ОАО «Центр судоремонта «Дальзавод» отмечали свой профессиональный праздник, а сегодня принимают поздравления с юбилейной датой своей службы, которой исполнилось 85 лет.

…28 февраля 1720 года (10 марта по новому стилю) Петр I подписал государственный акт – Генеральный регламент, или Устав, которым определил основы организации государственного управления в стране; 18 марта 1927 года на Дальзаводе начал работать архив. Этот важный отдел предприятия обеспечивает документам сохранность, благоприятные условия для их использования, предоставляет информацию органам государственной власти и местного самоуправления. В последние годы сфера его забот расширилась и затрагивает не только вопросы обеспечения сохранности документов. С 1 января 2002 года в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» осуществляется пенсионная реформа, включающая в себя ведение персонифицированного учета пенсионных прав застрахованных лиц.

В связи с этим значительно увеличилось число обращений людей в архив с целью подтверждения страхового стажа работы, размеров заработной платы и некоторых других сведений для установления или перерасчета пенсий. Архивные справки и копии документов позволяют гражданам оформить назначение пенсий, осуществить перерасчет их размера, получить компенсации, пользоваться различными льготами, обеспечивать другие законные права. Заводским архивариусам теперь приходится нести более значительную нагрузку – оформлять тысячи справок по заявлениям трудящихся. Ведущим специалистом в этом деле является Капитолина Ивановна Свищева. На заводе она трудится около сорока лет. «Мне ведь по гороскопу предсказана деятельность, требующая кропотливости, вдумчивости, собранности, – работа подходит», – делится своими мыслями Капитолина Ивановна. Действительно, за цифрами сумм заработка по годам, уместившимся на одном листе бумаги, – горы перелистанных бухгалтерских ведомостей, лицевых счетов, приказов, табелей и других, порой ветхих и пожелтевших документов, хранящихся «в запасниках», и нельзя пропустить ни одного – пенсионные права заявителя будут ущемлены.

Руководит небольшим коллективом Татьяна Павловна Киселева, на предприятии она с 1982 года, куда поступила после учебы в ДВПИ – инженером-конструктором в ОГТ. В 2005 году поставили ее на должность архивариуса. «Раньше я всегда с тоской смотрела на секретарей, бухгалтеров и других «бумажных» работников, но в своей нынешней деятельности поняла, что в нашем деле за каждой бумажкой – человек и мы не имеем права быть бездушными клерками…» – говорит она. С 2006 года Татьяна Павловна руководит структурным подразделением, теперь уж точно убедилась, насколько это ответственное дело – люди, их судьбы, заботы.

В прошлом году по своим делам приезжал во Владивосток председатель объединения VladOpera почетный доктор искусств Петер Щварц. Он связывался с нашими архивариусами и пытался получить сведения о жизни его родных в дореволюционном Владивостоке. Поиски не принесли успеха, но «отрицательный результат – тоже результат». Гость отметил, как доброжелательно сотрудники архива относятся к заявителям, как тщательно ведут поиск документов, как ответственно обеспечивают сохранность документов.

Есть в архиве Центра судоремонта «Дальзавод» запросы с обратными адресами Австралии, Германии, а также ближнего зарубежья, Украины, Белоруссии. И как бы далеко ни находились адресаты, ответ к ним обязательно придет в установленные сроки.

Регламент и функциональные обязанности коллектив архива выполняет неукоснительно.

Об этом свидетельствуют записи в Книге отзывов:



«Благодарю работников архива за их труд. Являясь работником завода и столкнувшись с деятельностью архива, я познал его роль в экономике завода, края, России; невольно проникаешься уважением к нашей истории».

«Благодарю наш Архив за оперативную профессиональную работу по предоставлению информации. Порядок с документами в Архиве – это показатель уважения к своей истории и людям Дальзавода. Берегите этот бесценный фонд!»

Из Книги отзывов можно узнать, что в архиве Центра судоремонта «Дальзавод» побывали известные историки, краеведы-писатели, популяризаторы науки, музейные служащие, ученые, архитекторы, журналисты местных газет и корреспонденты радио и телевидения. Сегодня архив завода – кладезь исторического материала: фотоальбомы, приветственные адреса и почетные грамоты коллективу судоремонтников, отчеты о достижениях дальзаводчан в социалистическом соревновании, дипломы о победе в отраслевом соперничестве коллективов отрасли и многое другое, сообщил ZRPRESS.Ru Даниил Гончарук, пресс-секретарь ОАО «ДЦСС».



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