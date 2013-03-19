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Ученый совет ДВФУ возглавил Александр Гридасов
На должность ученого секретаря Ученого совета ДВФУ приказом ректора университета Сергея ИВАНЦА назначен советник ректора, заведующий кафедрой сварочного производства Инженерной школы ДВФУ, кандидат технических наук Александр ГРИДАСОВ. Назначение Александра Гридасова на эту должность единодушно поддержали члены Ученого совета ДВФУ во время очередного заседания, которое состоялось 11 марта.
Александр Валентинович Гридасов является почетным работником высшего профессионального образования РФ и почетным работником Морского флота, действительным членом Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, член-корреспондентом Международной Академии наук высшей школы. Научные интересы Александра Валентиновича лежат в области прочности сварных конструкций, управления промышленной безопасностью технических устройств опасных производственных объектов и развития качества профессионального образования. Этим и другим темам исследователь посвятил целый ряд научных работ и публикаций.
В университете Александр Гридасов в разные годы занимал научные и административные должности, прошел путь от инженера научно-исследовательского сектора до профессора кафедры и первого проректора одного из объединенных университетов; в настоящее время является советником ректора ДВФУ и возглавляет кафедру сварочного производства Инженерной школы.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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