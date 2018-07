Во Владивосток прибывают руководители приемных комиссий пяти университетов США

ВЛАДИВОСТОК, 19 марта, ZRPRESS. Впервые во Владивостоке: желающие учиться в США смогут встретиться с руководителями приемных комиссий американских университетов.

24 марта с 12.00 до 16.00 в Зимнем Саду ВГУЭС (Гоголя, 41) пройдет «Выставка университетов США», организованная Американскими советами по международному образованию при содействии Генерального консульства США.

Уникальность этого мероприятия в том, что впервые во Владивосток прибывают руководители приемных комиссий пяти американских университетов и любой желающий обучаться в США сможет получить информацию «из первых рук» от специалистов, определяющих стратегию приёма иностранных студентов, сообщает Генеральное консульство США.

Американскую систему образования будут представлять следующие ВУЗы: State University of New York – Plattsburg (Университет штата Нью-Йорк, Плэттсбург), Ohio State University (Университет штата Огайо), Pace University (Университет Пэйс, Нью Йорк), Savannah College of Art and Design (Колледж искусств и дизайна Саванны), Clinton Community College (Муниципальный колледж Клинтон).

«В Америке иногда шутят, что правильно выбрать университет, это – то же самое, что выбрать жену или мужа, – говорит Сильвия Курран, Генеральный консул США во Владивостоке. – Перед современными студентами и аспирантами стоит очень сложный выбор. Все больше молодых людей рассматривают перспективы получения образования за рубежом, ведь в эпоху глобализации диплом иностранного университета серьезно расширяет возможности трудоустройства и самореализации».

«Тысячи университетов США очень сильно отличаются друг от друга, и при правильном выборе могут представлять уникальные возможности студентам с самыми разными интересами и уровнем доходов, – продолжает Сильвия Курран. – В этом смысле вузы, которые представят во Владивостоке руководители их приемных комиссий, отлично демонстрируют основные типы учебных заведений Америки. Это и крупные, дорогие университеты широкого профиля, и школы, специализирующиеся на определенных направлениях, и городские колледжи, которые работают с небольшими группами студентов и поэтому могут предлагать относительно недорогие, но очень качественные образовательные услуги».

Выставка заинтересует не только студентов, их родителей, но и молодых специалистов, а также зрелых профессионалов и старшеклассников. Университеты США представят информацию о летних языковых курсах, сертификационных программах и программах повышения профессиональных знаний, а также о программах степени бакалавра, мастера/магистра в огромном спектре специальностей таких как – экономика, управление бизнесом, финансы, маркетинг, сестринское дело, сельское хозяйство, психология, биология, математика, средства массовой коммуникации, компьютерные науки, политология, социология, инженерные науки, дизайн (интерьеров, графический, индустриальный и т.д.), искусство театра, мода, реклама, телевидение, киноиндустрия и многое другое.

Для того, чтобы посетители смогли лучше подготовиться к общению с руководством приемных комиссий, консультационный центр EducationUSA разработал специальный буклет с детальной информацией о программах, предлагаемых университетами. В буклете также есть полезные советы о том, как надо построить свое общение с представителями американских ВУЗов, какие вопросы нужно обязательно задать для того, чтобы получить самую важную информацию. Этот документ можно найти на сайте Американских советов или же взять непосредственно на выставке.

Вход на выставку – свободный.