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Мучения приморцев при парковке вблизи "Фетисов Арены" скоро закончатся

19 Февраля 2014, 10:49 | Владивосток

Специалисты закончили разработку проекта дорожной развязки в районе концертно-спортивного комплекса «Фетисов Арена» в Приморье.

Как сообщил директор департамента дорожного хозяйства края Алексей Ширшов на заседании комитета Законодательного Собрания по экономической политике и собственности вчера, 18 февраля, в ближайшее время проект направится на государственную экспертизу.

«Здесь будет разворотное кольцо, два выезда с территории «Фетисов Арены» в сторону Владивостока. Также для удобства зрителей будет реконструирован выезд с улицы Находкинская в сторону Артема», - сообщил Алексей Ширшов.

Кроме того, в районе КСК будет построен надземный пешеходный переход. Помимо лестниц, в нем будет подъемник для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, свои предложения по улучшению схемы движения возле «Фетисов Арены» внесли участники рабочей группы по обустройству и дальнейшему использованию объектов саммита.

Предложение приморцев поддержал Губернатор края Владимир Миклушевский.

«Мы сделаем развязку, разворотное кольцо общественного транспорта, пешеходный виадук. Всё это будет построено в ближайшее время для удобства зрителей», - заявил глава региона.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: развязка  зрители  фетисов арена  КСК 



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Комментарии

  • Псевдоним 12111:30, 19.02.2014#

    Восстановите виадук на Седанке!!!

  • Псевдоним19:09, 19.02.2014#

    этот проект уже получает отрицательное заключение экспертизы

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