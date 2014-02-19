Мучения приморцев при парковке вблизи "Фетисов Арены" скоро закончатся

Специалисты закончили разработку проекта дорожной развязки в районе концертно-спортивного комплекса «Фетисов Арена» в Приморье.

Как сообщил директор департамента дорожного хозяйства края Алексей Ширшов на заседании комитета Законодательного Собрания по экономической политике и собственности вчера, 18 февраля, в ближайшее время проект направится на государственную экспертизу.

«Здесь будет разворотное кольцо, два выезда с территории «Фетисов Арены» в сторону Владивостока. Также для удобства зрителей будет реконструирован выезд с улицы Находкинская в сторону Артема», - сообщил Алексей Ширшов.

Кроме того, в районе КСК будет построен надземный пешеходный переход. Помимо лестниц, в нем будет подъемник для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, свои предложения по улучшению схемы движения возле «Фетисов Арены» внесли участники рабочей группы по обустройству и дальнейшему использованию объектов саммита.

Предложение приморцев поддержал Губернатор края Владимир Миклушевский.

«Мы сделаем развязку, разворотное кольцо общественного транспорта, пешеходный виадук. Всё это будет построено в ближайшее время для удобства зрителей», - заявил глава региона.

ZRPRESS.RU, Владивосток.