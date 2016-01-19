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Владивостокцы полезли в иордань, несмотря на снег, мороз и ураганный ветер - ФОТОРЕПОРТАЖ
19 Января 2016, 09:23 | Владивосток
На Спортивной набережной во Владивостоке крещенские купания все-таки состоялись, несмотря на предупреждение МЧС и церкви. Служители РПЦ провели обряд освящения воды, вокруг иордани собралось порядка 100 человек. Это горожане, священники, а также полиция, МЧС, врачи и журналисты.
Для того, чтобы желающим искупаться было где переодеться и согреться, пишет портал Vl.Ru, рядом с местом купания стояли несколько автобусов. Сама прорубь была хорошо освещена мощными прожекторами.
Погода, мягко говоря, была ненастная, но это не испугало отчаянных владивостокцев, желающих окунуться в ледяную воду…
Фото Ивана БЕЛОЗЕРОВА.
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И воспаления лёгких не боятся? Типа, бог обережёт. . . А я думаю, на бога надейся, а сам не будь дурак.