Владивостокцы полезли в иордань, несмотря на снег, мороз и ураганный ветер - ФОТОРЕПОРТАЖ

На Спортивной набережной во Владивостоке крещенские купания все-таки состоялись, несмотря на предупреждение МЧС и церкви. Служители РПЦ провели обряд освящения воды, вокруг иордани собралось порядка 100 человек. Это горожане, священники, а также полиция, МЧС, врачи и журналисты.

Для того, чтобы желающим искупаться было где переодеться и согреться, пишет портал Vl.Ru, рядом с местом купания стояли несколько автобусов. Сама прорубь была хорошо освещена мощными прожекторами.

Погода, мягко говоря, была ненастная, но это не испугало отчаянных владивостокцев, желающих окунуться в ледяную воду…

























Фото Ивана БЕЛОЗЕРОВА.