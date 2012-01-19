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25 тысяч евро в год могут получать в рамках европейских грантов молодые ученые ДВФУ
ВЛАДИВОСТОК, 19 января, ZRPRESS. Департамент организации научной деятельности ДВФУ объявляет о старте проекта по интеграции российских и европейских ученых для реализации совместных научных исследований, опытно-конструкторских работ и инновационной деятельности.
Благодаря этому у российских молодых ученых появляется уникальная возможность заявить о себе в мировом научном сообществе.
В проекте, который реализуется на базе Дальневосточного федерального университета, могут принять участие аспиранты и молодые ученые (кандидаты и доктора наук, получившие ученую степень начиная с 1 января 2008 года). Как отмечает начальник отдела организации научно-исследовательской работы студентов Департамента организации научной деятельности ДВФУ, кандидат экономических наук Наталия Воеводина, будут рассматриваться также заявки от студентов 4 и 5 курсов, магистрантов, участников проектных групп бизнес-инкубатора «Терра Креатива» ДВФУ:
— Особенно хотелось бы пригласить к участию в грантовом проекте тех, кто обучается или занимается исследованиями в области гуманитарных знаний, социологов, психологов, историков, антропологов, специалистов по PR, журналистов, а также маркетологов, менеджеров, финансистов. Попробовать силы можно со своими идеями или исследованиями, причем ребята, которые еще учатся в университете, могут готовить курсовые, дипломные, магистерские работы в рамках этого проекта.
Стоит также отметить, что участникам из Федерального университета будет активно помогать Департамент организации научной деятельности ДВФУ: в рамках реализации данного проекта в задачи специалистов этого департамента входит координация идей, результатов работы российских исследователей с ведущими европейскими вузами, научно-исследовательскими центрами и бизнес-инкубаторами.
— Задача департамента — поиск европейских партнеров для тех, кто подал заявки на участие, помощь при составлении документации, общее планирование работ и мероприятий. Если у участников появятся вопросы по участию в проекте, то специалисты департамента окажут любую информационную и консультационную помощь, — добавляет Наталия Воеводина.
Участники проекта, для которых будут подобраны смежные с темами их работ исследования в Европе, смогут продолжить научно-исследовательскую деятельность под руководством ведущих европейских ученых, которые также являются руководителями проектных групп по реализации европейских научных и инновационных государственных программ.
Участники могут представлять как долгосрочные проекты до 4 лет, так и краткосрочные работы — от 2 до 6 месяцев. При успешном выполнении всех требований молодой исследователь может рассчитывать на финансирование научно-исследовательской деятельности в сумме до 25 тысяч евро в год и провести работу в рамках тематики исследования в европейских научных центрах.
Кроме того, есть еще один вариант участия в проекте — в качестве слушателя одной из краткосрочных образовательных программ. К ним, в частности, относятся научные школы, включающие в себя теоретические спецкурсы, семинары, мастер-классы, тренинги, мини-исследования, стажировки, которые проводятся на базе ведущих европейских научно-исследовательских центров, университетов и бизнес-инкубаторов.
Вниманию участников! Заявки принимаются до 1 июня 2012 года по адресу: sobolevskaya@sci.dvfu.ru (Соболевская Галина Владимировна, ведущий специалист отдела организации научно-исследовательской работы студентов Департамента организации научной деятельности, тел.: 8-914-966-77-59).
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