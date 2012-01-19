Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Начав с Владивостока, 350 иностранцев-буддистов попробуют на вкус русскую зиму
ВЛАДИВОСТОК, 28 декабря, ZRPRESS. В самый разгар русской зимы, с 10 по 30 января, группа туристов из разных стран, сопровождаемые своими русскими друзьями, проедут по всей России от Владивостока до Москвы и Санкт-Петербурга.
Проект этого уникального путешествия по Транссибирской магистрали стартовал в 1992 году и стал ежегодной традицией для многих учеников известного буддийского ламы - датчанина Оле Нидала. Согласно идее Ламы, его ученики из разных стран получат возможность познакомиться с глубиной славянского ума не из окон комфортабельных отелей и внедорожников, а по настоящему погружаясь в российскую жизнь. "Знакомство с Россией принесло нам много радости. Это настоящая привилегия. Тот факт, что ваш мир, наполнился новыми впечатлениями и возможностями сравнительно недавно, после холода эры диназавров, которая продолжалась 75 лет, позволил сохраниться в России некоторым вещам, которые не следовало выбрасывать нам на Западе – открытости, идеализму, интересу к духовному развитию. Теперь нам будет очень трудно их вернуть" - отметил датский учитель, обращаясь к своим русским ученикам.
Группа путешествует поездом, останавливаясь на день или два в новом городе. В программу тура входит осмотр достопримечательностей, лекции о буддизме, межкультурный обмен. Традиционной изюминкой ежегодного тура стало купание группы в ледяной воде Байкала.
В этом году, к приезду Ламы Оле Нидала и путешествующей группы, его ученики из встречающих городов проведут фестивали "Дни буддизма". Горожане смогут познакомиться с сутью буддийского учения, узнать о культуре буддийских стран и о росссийском буддизме. Карту зимнего буддийского тура 2012 составят: Владивосток, Хабаровск, Иркутск, Новосибирск, Алма-Ата, Челябинск, Самара, Москва, Питер.
В рамках тура во Владивостоке 10 января состоится лекция Ламы Оле в здании университета ВГУЭС по адресу ул. Гоголя 41 (Театрально-концертный комплекс «Андеграунд»), начало в 19.00. Также 10 января в 18.00 состоится автограф-сессия с Ламой Оле Нидалом, автором книги издательства «Эксмо» «Книга о любви: счастливое партнерство глазами буддийского ламы», в книжном магазине «Книгомир» по адресу ул. Алеутская, 23, сообщает Буддийский Центр Алмазного Пути школы Карма Кагью Владивостока.
Новости тематики
- Во Владивостоке все есть, как и в Греции
- Во Владивосток прибывает океанский лайнер CostaNeoRomantica
- Экс-глава Владивостока поддержал смелую инициативу директора музея имени Арсеньева
- Национальная организация туризма Кореи представит Олимпийский павильон на "Улице Дальнего Востока"
- Во Владивосток в понедельник прибывает "Мечта океана"
- Завтра во Владивосток впервые прибывает океанский лайнер Costa NeoRomantica
- Яркий и незабываемый отдых ждет жителей и гостей Владивостока
- Лайнер "CostaVictoria" посетит Владивосток в начале мая
- На железнодорожном вокзале Владивостока ремонтируют памятный паровоз (фото)
- Владивосток становится всё более привлекательным для иностранных и российских туристов
Новости раздела
- В Приморье появится еще один игорно-развлекательный комплекс
- Во Владивостоке покажут экспериментальный фильм Тимура Бекмамбетова
- Владивостокских красавиц и умниц увезут во Вьетнам
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Братание Владивостока и Салоников
- В субботу во Владивостоке всех будут угощать мороженым
- Владивосток вошел в топ-8 дорогих городов России
- Экс-мэр Владивостока рассказал о личном
- Экс-мэр Владивостока задал вопросы "к себе, к обществу, к власти..."
- Во Владивостоке стартовал прием заявок на премию "Есть за что!"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Население Приморского края продолжает стремительно сокращаться
- Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
- Из-за купюры с Владивостоком поменяют все российские деньги
- Дарькин начал экономить
- Неопознанный самолет нарушил воздушное пространство России в Приморье