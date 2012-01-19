Начав с Владивостока, 350 иностранцев-буддистов попробуют на вкус русскую зиму

ВЛАДИВОСТОК, 28 декабря, ZRPRESS. В самый разгар русской зимы, с 10 по 30 января, группа туристов из разных стран, сопровождаемые своими русскими друзьями, проедут по всей России от Владивостока до Москвы и Санкт-Петербурга.

Проект этого уникального путешествия по Транссибирской магистрали стартовал в 1992 году и стал ежегодной традицией для многих учеников известного буддийского ламы - датчанина Оле Нидала. Согласно идее Ламы, его ученики из разных стран получат возможность познакомиться с глубиной славянского ума не из окон комфортабельных отелей и внедорожников, а по настоящему погружаясь в российскую жизнь. "Знакомство с Россией принесло нам много радости. Это настоящая привилегия. Тот факт, что ваш мир, наполнился новыми впечатлениями и возможностями сравнительно недавно, после холода эры диназавров, которая продолжалась 75 лет, позволил сохраниться в России некоторым вещам, которые не следовало выбрасывать нам на Западе – открытости, идеализму, интересу к духовному развитию. Теперь нам будет очень трудно их вернуть" - отметил датский учитель, обращаясь к своим русским ученикам.

Группа путешествует поездом, останавливаясь на день или два в новом городе. В программу тура входит осмотр достопримечательностей, лекции о буддизме, межкультурный обмен. Традиционной изюминкой ежегодного тура стало купание группы в ледяной воде Байкала.

В этом году, к приезду Ламы Оле Нидала и путешествующей группы, его ученики из встречающих городов проведут фестивали "Дни буддизма". Горожане смогут познакомиться с сутью буддийского учения, узнать о культуре буддийских стран и о росссийском буддизме. Карту зимнего буддийского тура 2012 составят: Владивосток, Хабаровск, Иркутск, Новосибирск, Алма-Ата, Челябинск, Самара, Москва, Питер.

В рамках тура во Владивостоке 10 января состоится лекция Ламы Оле в здании университета ВГУЭС по адресу ул. Гоголя 41 (Театрально-концертный комплекс «Андеграунд»), начало в 19.00. Также 10 января в 18.00 состоится автограф-сессия с Ламой Оле Нидалом, автором книги издательства «Эксмо» «Книга о любви: счастливое партнерство глазами буддийского ламы», в книжном магазине «Книгомир» по адресу ул. Алеутская, 23, сообщает Буддийский Центр Алмазного Пути школы Карма Кагью Владивостока.