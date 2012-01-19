www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.04 р. 100 JPY: 61.47 р.
EUR: 79.5 р. 10 CNY: 99.65 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Туризм
Распечатать

Начав с Владивостока, 350 иностранцев-буддистов попробуют на вкус русскую зиму

19 Января 2012, 16:19 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 28 декабря, ZRPRESS. В самый разгар русской зимы, с 10 по 30 января, группа туристов из разных стран, сопровождаемые своими русскими друзьями, проедут по всей России от Владивостока до Москвы и Санкт-Петербурга.

Проект этого уникального путешествия по Транссибирской магистрали стартовал в 1992 году и стал ежегодной традицией для многих учеников известного буддийского ламы - датчанина Оле Нидала. Согласно идее Ламы, его ученики из разных стран получат возможность познакомиться с глубиной славянского ума не из окон комфортабельных отелей и внедорожников, а по настоящему погружаясь в российскую жизнь. "Знакомство с Россией принесло нам много радости. Это настоящая привилегия. Тот факт, что ваш мир, наполнился новыми впечатлениями и возможностями сравнительно недавно, после холода эры диназавров, которая продолжалась 75 лет, позволил сохраниться в России некоторым вещам, которые не следовало выбрасывать нам на Западе – открытости, идеализму, интересу к духовному развитию. Теперь нам будет очень трудно их вернуть" - отметил датский учитель, обращаясь к своим русским ученикам.

Группа путешествует поездом, останавливаясь на день или два в новом городе. В программу тура входит осмотр достопримечательностей, лекции о буддизме, межкультурный обмен. Традиционной изюминкой ежегодного тура стало купание группы в ледяной воде Байкала.

В этом году, к приезду Ламы Оле Нидала и путешествующей группы, его ученики из встречающих городов проведут фестивали "Дни буддизма". Горожане смогут познакомиться с сутью буддийского учения, узнать о культуре буддийских стран и о росссийском буддизме. Карту зимнего буддийского тура 2012 составят: Владивосток, Хабаровск, Иркутск, Новосибирск, Алма-Ата, Челябинск, Самара, Москва, Питер.

В рамках тура во Владивостоке 10 января состоится лекция Ламы Оле в здании университета ВГУЭС по адресу ул. Гоголя 41 (Театрально-концертный комплекс «Андеграунд»), начало в 19.00. Также 10 января в 18.00 состоится автограф-сессия с Ламой Оле Нидалом, автором книги издательства «Эксмо» «Книга о любви: счастливое партнерство глазами буддийского ламы», в книжном магазине «Книгомир» по адресу ул. Алеутская, 23, сообщает Буддийский Центр Алмазного Пути школы Карма Кагью Владивостока.

Автор: Светлана Балякина
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru