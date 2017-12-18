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Стипендию "Альфа-Шанс" получат десять первокурсников ДВФУ
Альфа-Банк во Владивостоке назвал имена десяти первокурсников - победителей конкурса на право получения стипендии Альфа-Банка «Альфа-Шанс», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Ими стали: Виктория МАРЧЕНКО, Павел ОВЧИННИКОВ, Всеволод ЧЕРЕСОВ (Школа региональных и международных исследований), Владислав ГУЛЯЕВ, Алина КОВАЛЬЧУК, Анна МЕЛЬНИКОВА, Евгений НЕКРАСОВ, Владимир Филимонов (Школа естественных наук), Николай КУПРИЯНОВ (Школа экономики и менеджмента), Валентина ДЮНДИНА (Школа гуманитарных наук).
Сертификаты об именных стипендиях «Альфа-Шанс» победителям вручили проректор по учебной и воспитательной работе ДВФУ Андрей ШУШИН, управляющий ОО «Дальневосточный» Альфа-Банка Юрий ХИТЕЕВ и директор по розничному бизнесу Альфа-Банка во Владивостоке Андрей ОЛЕЙНИК.
«Мы уверены — именно от вас, нынешних студентов ведущего вуза Дальнего Востока, зависит будущее России. Альфа-Банк стремится помогать тем, кто в скором времени будет представлять нашу страну», — отметил председатель конкурсной комиссии Андрей Олейник. ДВФУ — единственный университет на Дальнем Востоке России, студенты которого участвуют в программе Альфа-Банка. Именная стипендия составляет 5 000 рублей и выплачивается ежемесячно в течение двух лет. Программа «Альфа-Шанс» является полностью благотворительной: студенты не имеют перед банком никаких обязательств.
Проект призван поддерживать талантливых, социально активных и разносторонне развитых ребят, будущих лидеров и профессионалов своего дела. Единственное условие получения именной стипендии – учиться на «хорошо» и «отлично» и не иметь академических задолженностей. На стипендию могут претендовать студенты первых курсов любых факультетов и специальностей ДВФУ, обучающиеся на бюджетных местах дневных отделений.
В этом году заявления на участие в конкурсном отборе подавали 153 претендента. Альфа-Банк всегда придает большое значение благотворительной деятельности, проводит и поддерживает множество социальных, образовательных и культурных проектов, в том числе и в регионах страны. Стипендиальная программа «Альфа-Шанс» —важная часть социально-благотворительной политики банка, направленная на поддержку талантливой молодежи и завтрашних специалистов самых разных направлений науки, бизнеса, социальной сферы.
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