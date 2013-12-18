Арестованный во Владивостоке российский участник игровой зоны "Приморье" не признает вины

Защита арестованного в октябре по обвинению в мошенничестве главы ООО "Первая игровая компания Востока" Олега ДРОЗДОВА будет добиваться изменения меры пресечения для своего подзащитного.

В ближайшее время во Фрунзенском суде будет рассматривать ходатайство следователя УФСБ о продлении ареста Дроздова. По словам его адвоката Сергея БОНДАРЯ, защита будет добиваться любой меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.

Адвокат подтвердил, что иностранные партнеры Олега Дроздова готовы были внести залог за него. Но Марина ЛОМАКИНА, супруга Олега Дроздова, отказалась от этого предложения, посчитав, что это может быть неправильно истолковано, как признание вины.

ООО "Первая игровая компания Востока" выступает партнером по сделке с компаниями Summit Ascent Holdings, Melco и Elegant City. Сделка подразумевает вложение более $700 млн в интегрированную развлекательную зону "Приморье". Соглашение об инвестициях было подписано сторонами на Дальневосточном инвестиционном конгрессе 6 сентября 2013 года во Владивостоке. В октябре Олег Дроздов был арестован по подозрению в многомиллионном мошенничестве с федеральными средствами при строительстве полигона ТБО под Владивостоком. Его подозревают в хищении свыше 300 млн рублей.

Уголовное дело в отношении О.Дроздова было возбуждено следственным отделом УФСБ РФ по Приморскому краю по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). В рамках дела ему уже предъявлены обвинения. 25 октября по решению суда фигурант был взят под стражу.

Олег Дроздов также подозревается еще в ряде преступлений, связанных с хищением бюджетных средств, выделенных на строительство объектов к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке.

Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ в интервью газете "Ведомости" заявил, что арест российского участника сделки по инвестированию в игорную зону "Приморье" не остановил проект.

"Потому что бизнес, который они делают, продолжается: я имею в виду строительство гостиниц на интегрированном курорте. Дроздову предъявлено обвинение по совершенно другому вопросу - по строительству полигона для твердых бытовых отходов", - отметил глава региона.

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.