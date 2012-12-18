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Инновационный проект "Виртуальная история" стартует во Владивостоке
Теперь жители и гости Владивостока смогут на экранах своих мобильных телефонов или планшетов увидеть, как выглядели достопримечательности и улицы города много лет назад, а также просмотреть уникальные архивные изображения зданий, которые не сохранились или были перестроены, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Проект базируется на популярном бесплатном сервисе Historypin для смартфонов на операционной системе iOS или Android. Приложение автоматически определяет местонахождение пользователя и предлагает ознакомиться со старинными фотографиями ближайших исторических объектов. Чтобы увидеть архивное изображение поверх современного вида, достаточно навести камеру на здание или улицу.
Картотека архивных фотографий и сопроводительных исторических справок к ним составлена при участии приморского государственного объединенного музея имени В.К. Арсеньева.
По словам директора департамента связи и массовых коммуникаций Приморского края Алексея Щурова, новый проект будет активно работать на туристический имидж Приморья: «Приморский край – регион с очень интересной историей, и администрация края сейчас ведет активную работу, направленную на увеличение туристического потенциала края и улучшение качества обслуживания гостей Владивостока. Развитие туризма и деловой активности в этой сфере является одним из приоритетов стратегии развития региона. Теперь туристы, загружая старые фото Владивостока, могут увидеть, как изменился город, прикоснуться к его прошлому. И самое главное – это можно сделать моментально, с помощью телефона и интернета. Я уверен, что этот проект будет развиваться и дальше, представляя все больше городов нашего края», - отметил Алексей Щуров.
В дальнейшем для удобства установки приложения на центральных остановках и поблизости с историческими достопримечательностями городов-участников проекта будут размещены специальные информационные модули с QR-кодом, считав который можно перейти к виртуальной экскурсии.
Проект МТС «Виртуальная история» является всероссийским, в октябре пилотный запуск был произведен в Иркутске, а сегодня, одновременно с Владивостоком, стартует в Москве, Калининграде, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Ярославле, Кургане и Томске.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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