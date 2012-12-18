Во Владивостоке к Новому году на набережной Цесаревича откроется каток

В новой зоне отдыха Владивостока – на набережной Цесаревича – к Новому году откроется каток. Вход на него будет бесплатным.

Такой подарок столице Приморского края к самому популярному среди россиян празднику планирует сделать Группа компаний RDS, которая по заказу Дальневосточного центра судостроения и судоремонта строит новую городскую набережную, сообщила ZRPRESS пресс-служба ОАО «ДЦСС».

– Работы начались с наступлением устойчивых морозов, и за несколько дней мы соорудили коробку и теперь заливаем лед, – рассказал руководитель проекта Группы компаний RDS Вячеслав Вельбик. – Каток необычной, продолговатой формы, он повторяет очертания той части набережной, на которой расположен. Думаю, детям и взрослым очень понравится на нем кататься.

Стоит отметить, что площадка будет достаточно просторной и сможет вместить всех желающих покататься на коньках. Ее размер 60 на 15 метров.

Новый каток начнет свою работу в канун Нового года. Сейчас идут работы по устройству освещения и музыкального сопровождения. Также для любителей активного зимнего отдыха будут работать точки с горячими напитками. Каток расположен в центральной части набережной Цесаревича, сразу за Мостом любви.

– Постепенно на набережной будут появляться новые места для досуга горожан, открываться кафе и места для развлечений. Набережная Цесаревича превратится в полноценную зону отдыха, куда можно будет прийти и весело провести время всей семьей, – отметил заместитель генерального директора ДЦСС Иван Спировский.