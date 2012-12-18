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Во Владивостоке продолжает работать Общественный совет по ЖКХ
Очередное заседание Общественного совета по ЖКХ состоится 19 декабря в 16.00 в администрации города.
Члены совета: заместитель главы администрации – Александр Патрин, начальник управления содержания жилищного фонда Григорий Пейхвассер, представители управляющих компаний, ТСЖ и компаний-ресурсодержателей обсудят самые актуальные для ЖКХ вопросы. Программы капитального ремонта в домах, состояние сбора, транспортировки, переработки и утилизации мусора, взаимодействие ресурсоснабжающих организаций с потребителями в сфере водоснабжения и водопотребления. Планируется, что откроет Совет глава города Игорь Пушкарёв.
Совет по ЖКХ был создан в целях разработки и реализации единой социально ориентированной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, привлечения общественности к подготовке решений администрации города Владивостока, повышения эффективности организаций жилищно-коммунального комплекса и качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых гражданам. Основные задачи Совета заключаются, в частности, в том, чтобы обеспечить четкое взаимодействие между ТСЖ, УК и ресурсоснабжающими организациями (КГУП «Примводоканал», ДГК, МУП ВПЭС и другими), рассматривать предложения по тарифам в сфере ЖКХ, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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