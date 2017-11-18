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Оперативные службы очищают Владивосток от снега и просят УК и другие организации проявить максимум ответственности в этом деле
Администрация приморской столицы напомнила организациям о необходимости оперативно очистить подконтрольные им участки
Администрация Владивостока напоминает управляющим компаниям и предприятиям всех форм собственности, расположенным в городе, о необходимости оперативной уборки снега и наледи на подведомственных территориях, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Во Владивостоке продолжается ликвидация последствий снегопада, обрушившегося на город 17 ноября. Свои подведомственные территории обязаны очистить от снега и наледи управляющие компании, ТСЖ, а также предприятия всех форм собственности. Телефонограммы с напоминанием были направлены во все УК накануне непогоды. Ответственные лица, отвечающие за уборку территории, обязаны иметь необходимое количество противогололедных материалов.
Тем временем с самого утра дорожные рабочие ведут очистку от снега и наледи виадуков и лестниц, остановок общественного транспорта, подземных пешеходных переходов, тротуаров и пешеходных зон в городских скверах.
Кроме того, силами городских оперативных служб продолжается очистка дорог. Спецтехника в круглосуточном режиме ведет очистку городских магистралей от снега, а также обработку жидкими реагентами и пескосолевой смесью опасных участков, спусков и подъемов.
Основная задача дорожных служб - очистить основные магистрали и обеспечить проезд общественного транспорта, очистить и обработать противогололедными материалами крутые спуски-подъемы, подъезды к объектам образования и здравоохранения.
Как сообщают в оперативном штабе по ликвидации последствий снегопада при администрации города, по-прежнему запрещен въезд в город и передвижение по улицам большегрузного транспорта.
Кроме этого, остается закрытым движение по объездной дороге Седанка - Патрокл. Здесь ведется повторная очистка от снега и обработка противогололедными средствами дорожного полотна.
Напомним, что водителей личного автотранспорта просят по возможности отказаться от поездок, а в случае выезда на дороги города соблюдать меры предосторожности, а также не мешать работе снегоуборочной техники и не парковать автомобили на обочинах магистралей.
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