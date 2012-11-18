Коммунисты Владивостока готовятся к схватке с фашистами

Юбилей Великого Октября в приморской столице отметили под гневными лозунгами

В среду, 7 ноября, во Владивостоке прошло шествие, приуроченное к празднованию 95-летнего юбилея Великой Октябрьской Социалистической революции. Представители КПРФ и горожане прошли от автобусной остановки «Дальзавод» до конечной точки демонстрации — центральной площади, где провели торжественный митинг.

Как сообщает VL.ru, на место сбора пришли порядка 50 человек. Во время организации праздничной колонны из репродукторов звучали революционные песни советского периода. Представители КПРФ раздавали всем желающим газеты «Трудовая Россия». Участники демонстрации держали в руках красные флаги с символикой КПРФ и праздничные транспаранты, которые гласили, например: «За Великой революцией пришли Великие свершения», «Церковь действительно отделена от государства», «Борьба с фашизмом — это не экстремизм!», «Рот Фронт. Прекратить разжигание ненависти к советскому периоду!» и другие.

Спустя некоторое время участники шествия, собравшись в колону по три человека, двинулись в сторону Площади Борцов революции. При этом за порядком во время демонстрации следили около полутора десятков сотрудников городской полиции.

В ходе «Красного марша» по улице Светланской к его участникам присоединились еще несколько десятков человек, в том числе представители политической партии "Другая Россия". Под революционные песни люди скандировали лозунги: «Да здравствует социализм!», «Просим вернуть отнятое у народа!», а также призывы к отставке нынешней правящей партии и государственной власти, как местного, так и федерального уровня.

Дойдя до центральной площади Владивостока, участники демонстрации провели торжественный митинг, посвященный 95-летию Октябрьской революции. Поочередно выступали представители КПРФ, "Другой России", ветеранских и общественных организаций. По словам корреспондента VL.ru, одна из участниц митинга продекламировала с трибуны авторские стихи о коммунистах и «плачевном будущем» России.

«Россия, у тебя нет будущего без коммунизма! Действующая власть не хочет признавать, что занимается не тем!» — скандировал на площади представитель приморского краевого отделения партии «Другая Россия» Игорь Попов. Его речи собравшиеся у памятника Борцам за Власть Советов на Дальнем Востоке дружно поддерживали лозунгами об отставке властей.

Добавим, что на «революционном» митинге присутствовало около ста человек, а во избежание различных эксцессов на площади дежурили сотрудники полиции.

Фото Игоря КРАВЦА.