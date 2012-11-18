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Во Владивостоке детский сад «Радуга» готовится принять малышей
Во Владивостоке полным ходом продолжается реконструкция левого крыла здания на Светланской, 205, - совсем скоро здесь, как и в правом крыле, откроется детский сад.
Напомним, реконструкция этого двухэтажного типового здания идет поэтапно. Сначала администрация Владивостока расторгла договоры и освободила от сторонних организаций одну часть помещений: в прошлом году здесь провели перепланировку и капитальный ремонт, заменили кровлю, утеплили и облицевали фасад, отремонтировали электропроводку, системы водоснабжения и отопления. Сейчас в детский сад «Радуга» ходят 40 малышей.
Затем, летом этого года, переехали в другое помещение и сотрудники управления образования, которые занимали левое крыло здания. Теперь полным ходом идет ремонт и здесь. Подрядчики уже провели перепланировку, установили новые пластиковые окна. Сейчас проводят внутреннюю отделку. В ближайшее время здесь разместят спальни, игровые комнаты, санузлы, современный пищеблок, сделают полы с подогревом и подвесные потолки. Стены в группах и коридорах разрисуют в технике аэрография - эта технология позволяет делать росписи объемными и выразительными. В группы завезут новые игрушки и мебель.
Планируется, что второй этап реконструкции завершится уже этой зимой и еще 100 детей смогут справить новоселье в «Радуге».
Напомним, сейчас в городе ведется строительство сразу нескольких новых детских садов и реконструкция старых. Стройки ведутся на улице Маковского, 201, Нейбута, 47б, Русской, 53. Капитальная реконструкция возвращенных детям зданий идет на Сахалинской, 37, Некрасовской, 76а. Еще по пяти адресам разрабатывают и утверждают проектно-сметную документацию на реконструкцию и строительство. Это Пихтовая, 33, Баляева, 48, Русская, 85, Порт-Артурская, 28, Гульбиновича, 4.
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