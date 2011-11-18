Движение паромов на стройки саммита АТЭС во Владивостоке восстановлено

ВЛАДИВОСТОК, 18 ноября, ZRPRESS. Управление транспорта администрации города Владивостока сообщает о восстановлении с 17 ноября движения паромов и катеров на всех линиях в полном объеме.

Это результат состоявшегося совещания специалистов мэрии и руководства ООО "Мортранс", которое провел заместитель главы администрации Владивостока Максим Молчанов.

Напомним, что 16 ноября "Мортранс" отменил несколько рейсов на острова Русский и Попова, ссылаясь на срочную постановку на профилактический ремонт сразу четырех принадлежащих этому предприятию паромов и катеров одновременно. Теперь разработан и утвержден скользящий график этих работ, позволяющий осуществлять перевозку пассажиров без болезненных сбоев и без ущерба для жителей островных территорий, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.