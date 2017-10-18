Проект альтернативной дороги во Владивостоке с мостами на Русский и Елену уже начали обсуждать с инвесторами

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Перспективам развития морской портовой инфраструктуры Приморского края посвятили очередное заседание Общественного экспертного совета по транспортной политике в среду, 18 октября. Впервые в работе института гражданского общества в должности врио Губернатора края принял участие Андрей Тарасенко, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
На этот раз эксперты обсудили вопросы, связанные с развитие портовых мощностей в Приморье. Как известно, в крае расположено шесть морских портов: Владивосток, Находка, Восточный, Посьет, Зарубино и Ольга, общей площадью почти тысяча гектаров. В 2016 году их грузооборот составил 116,02 миллионов тонн, начиная с 2010 года он вырос почти на 70%.
В настоящее время практически во всех морских портах края проводится модернизация и расширение производственных мощностей, планируется строительство новых морских терминалов. Андрей Тарасенко подчеркнул, что руководство региона готово активно взаимодействовать с портовиками, чтобы развивались как предприятия, так и экономика Приморья.
«Нам важно, чтобы порты развивались и приносили нормальную прибыль. Высказывайте свои пожелания, задавайте вопросы, будем обсуждать», – обратился врио Губернатора к участникам заседания ОЭС.
Своими планами развития поделились компании «Владивостокский морской рыбный порт», «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт», «Транснефть – Порт Козьмино», «Торговый порт Посьет», «Восточный Порт», «Морской порт в бухте Троицы». Один из проблемных вопросов озвучил генеральный директор ПАО «Владивостокский морской торговый порт» Заирбек Юсупов.
«Компания динамично развивается, грузооборот прирос по отношению к прошлому году почти на 40%. Мы сами привыкли решать возникающие вопросы, но такой посыл от Вас очень важен. Наш грузопоток будет расти и в связи с этим возникнет вопрос, как будут расходиться на дорогах города наши грузовики, которые вывозят контейнеры с порта. Готовы сотрудничать с администрациями города и края по решению этой проблемы», – обозначил он.
Андрей Тарасенко подчеркнул, что данный вопрос уже обсуждал с краевым департаментом транспорта и дорожного хозяйства. В планах – найти инвестора, который поможет реализовать проект строительства альтернативной автомобильной дороги в обход делового центра Владивостока с мостовым переходом через пролив Босфор Восточный, ведущим к островам Елена и Русский.
«Реализация такого проект позволит разгрузить район Эгершельд и в целом снимет нагрузку с Владивостока. Сейчас ищем инвестора, с китайской стороной уже начали переговоры – интерес есть. Доступны новые технологии, в Шанхае, например, полностью портовые мощности делают так: большие кубы ставят в воду и на них полотно кладут, за месяц около километра. Технология интересная и быстрая», – заявил врио Губернатора.
Тему развития дорожной инфраструктуры затронули и представители АО «Восточный Порт» – к предприятию ведет одна из самых загруженных трасс Владивосток–Находка. О ее ремонте доложил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморья Александр Швора.
«В текущем году запланирован ремонт по 32 километрам данной автодороги, это наиболее опасные и проблемные участки. В субботу заканчиваем работы, которые планировали на этот год, до Большого Камня – это асфальтирование. На следующей неделе еще обочины сделаем, а затем силы распределим на ямочный ремонт до Владивостока там, где необходимо. Остальные участки дорог, тоже около 32 километров, хотим отремонтировать в следующем году. Единственное, с опытом текущего года планируем организовать выполнение работ так, чтобы не было больших пробок», – обозначил директор департамента.
Участники заседания Общественного экспертного совета по транспортной политике обсудили также вопрос необходимости развития железнодорожной инфраструктуры для обеспечения работы портов, решения земельных и кадровых вопросов.
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