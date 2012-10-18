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Молодежь Владивостока отметила свой праздник

18 Октября 2012, 11:58 | Владивосток

День молодежи, 23 июня, во Владивостоке отпраздновали праздничными гуляниями. До позднего вечера на набережной Спортивной Гавани разворачивалось яркое и грандиозное действие. Для жителей и гостей города городские власти организовали специальные зоны, где можно было участвовать в конкурсах или развлечениях.

Одной из многочисленных площадок для отдыха стала игровая зона прямо возле моря. Эта акция, организованная Управлением по делам молодежи и студенческими отрядами, называлась «Песчаный город - 3000». Маленькие гости мероприятия смогли вылепить свой Владивосток из песка и повеселиться в интерактивной игровой зоне.

Александра Грищук, организатор мероприятия «Песчаный город Владивосток – 3000»:

- Во Владивостоке акция «Песчаный город» стала ежегодной традицией. Изначально это был просто фестиваль фигур из песка, затем конкурс песчаных фигур «Арка», в этом году - «Песчаный город Владивосток - 3000». Дети приходят и строят дома, объекты, корабли, за что получают сладкие призы. Мы с удовольствием взялись за организацию этого яркого праздника и пригласили детский развлекательный центр «Остров сокровищ», Академию студенческих лидеров, студенческие отряды.

Для того чтобы подарить радость и веселье детям и их родителям, на берегу были созданы отдельные развлекательные площадки. Любой желающий смог поучаствовать в конкурсе «Круги на воде», сделать и запустить в море свой корабль мечты. Активные ребята из студенческих отрядов разрисовывали специальными красками жителей города и дарили им на память фенечки – браслеты, сплетенные из цветных ниток.

- Сегодня мы проводили конкурс «Stone skipping» - «Круги на воде». Люди развлекались, бросая в море плоские камешки и стараясь, чтобы они бежали и подпрыгивали по поверхности как можно дальше, - рассказала Екатерина Харчишина, директор Академии студенческих лидеров. - Самый лучший результат показали двое парней – их камешки подпрыгнули 17 раз, еще одному участнику удалось сделать 16 раз. Но, между прочим, была еще девушка, которая одна из первых закинула 11 раз. Победителям достались футболки, значки с символикой Дня молодежи, а также специальные сувенирные камни с надписью «Владивосток».

Работа главной сцены на набережной Спортивной Гавани началась в 16.00. Молодежь города поздравили байкеры и лучшие творческие коллективы города. Также на главной сцене выступил уже полюбившийся владивостокской молодёжи MC HD (Денис Шульга) в сопровождении студии современного танца "Street art" и танцевальной студии "Барио латино". Гостей праздника поздравили финалисты городского конкурса "Океанский проспект".Веселыми шутками и миниатюрами порадовала веселая и находчивая молодежь, которая сразилась за кубок Владивостока по КВН. Победители забрали главный приз - ноутбук.

Специальной гостьей праздника стала французская певица Маджо (Madjo). Певица исполнила песни собственного сочинения на французском и английском языках из своего последнего альбома. Во время концерта молодежь Владивостока провела флэшмоб "Давай обнимемся" - все крепко обнимались друг с другом.

Яркий праздник завершился выступлением рок-группы "Coin" и зажигательным файер-шоу.

Алина Бабенко.

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