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Воровству люков во Владивостоке противопоставят новые технологии

18 Октября 2011, 00:20 | Владивосток

Бюджет Владивостока продолжает нести убытки от воровства люков и ливневых решеток в краевом центре. Решить проблему может применение новых технологий - полимерно-композитного люка.

В конце прошлой недели только дорожные службы Владивостока установили 150 новых ливневых решеток в районе Некрасовского путепровода. Бригада рабочих МУПВ «Дороги Владивостока» закрепила их с помощью сварочного аппарата. Это должно продлить срок службы решеток.

Кроме того, дорожная служба Советского района установила крышки канализационных люков на улицах Татарской, 20, Русской, 11, Давыдова, 28, Кирова, 19/1.

Ежедневно сотрудники коммунальных служб административно-территориальных управлений районов Владивостока проводят проверки состояния всех люков в городе. К сожалению, такие проверки показывают, что установленные крышки регулярно пропадают, оказываясь добычей воров, сдающих крышки на металл. По количеству пропавших крышек лидируют Первореченский, Первомайский и Ленинский районы.

Как сообщили в МУПВ «Дороги Владивостока», стоимость одной крышки люка составляет 3,6 тыс. рублей, а крышка ливневой решетки стоит порядка 5 тыс. рублей (в пункте приема металла за 1 кг чугуна дают около 7-8 рублей). Очень часто люки пропадают уже на 2-3 день после их установки. Яркий пример - улица Тухачевского, где в августе 2011 года после капитального ремонта дороги и ливневой канализации были установлены новые чугунные решетки. Через несколько дней все до одной крышки пропали. Дорожная служба приняла меры и оперативно закрыла аварийный участок новыми крышками, но все они вновь пропали на второй день.

Альтернатива чугунным люкам - полимерные изделия, крышки люков из полимерно-композитных смесей, не представляющие ценности для «черных металлистов». Образцы полимерных люков были закуплены и установлены на городских магистралях. Однако эти изделия не выдержали нагрузки большегрузного транспорта - они лопались и деформировались.

По распоряжению главы города Игоря ПУШКАРЕВА специалисты продолжили поиск решения проблемы и нашли вариант полимерно-композитного люка, изготовленного в Ростове-на-Дону. Согласно информации, предоставленной производителем, тяжелый полимерный люк предназначен для установки на смотровых колодцах инженерных сетей, расположенных на проезжей части, зоне зеленых насаждений и пешеходной зоне. Заявленный срок службы изделия составляет 25 лет.

На днях дорожники провели первый этап испытаний люка из Ростова-на-Дону - проехали по изделию груженой поливомоечной машиной и 19-тонным автогрейдером. Конструкция не деформировалась и не лопнула. Экспериментальный образец люка будет установлен на одной из оживленных магистралей Владивостока, и если он выдержит нагрузку большегрузного транспорта, такие полимерные люки будут устанавливаться на городских дорогах.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
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