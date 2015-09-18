Памела Андерсон рассказала канадским СМИ, как продавала свои буи во Владивостоке

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон, посетившая недавно Восточный экономический форум во Владивостоке, заявила в интервью изданию Huffington Post Canada о значительном продвижении России в области экологии за последние годы, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Прогрессивность РФ в деле охраны окружающей среды и обеспокоенность этим вопросом поразили и взволновали знаменитую 48-летнюю зоозащитницу. По мнению Андерсон, десять лет назад в России едва ли имели представление о необходимости защищать окружающую среду. Однако теперь " они полностью взялись за это".

Газета "Золотой Рог" напоминает, что голливудская актриса в начале сентября стала гостьей ВЭФ во Владивостоке. На нем звезда обсудила с ряд "важнейших экологических вопросов".

Кроме того Андерсон устроила на благотворительном аукционе во Владивостоке продажу буя из сериала "Спасатели Малибу", который ушел за 3 миллиона рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.