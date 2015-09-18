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Памела Андерсон рассказала канадским СМИ, как продавала свои буи во Владивостоке
Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон, посетившая недавно Восточный экономический форум во Владивостоке, заявила в интервью изданию Huffington Post Canada о значительном продвижении России в области экологии за последние годы, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Прогрессивность РФ в деле охраны окружающей среды и обеспокоенность этим вопросом поразили и взволновали знаменитую 48-летнюю зоозащитницу. По мнению Андерсон, десять лет назад в России едва ли имели представление о необходимости защищать окружающую среду. Однако теперь " они полностью взялись за это".
Газета "Золотой Рог" напоминает, что голливудская актриса в начале сентября стала гостьей ВЭФ во Владивостоке. На нем звезда обсудила с ряд "важнейших экологических вопросов".
Кроме того Андерсон устроила на благотворительном аукционе во Владивостоке продажу буя из сериала "Спасатели Малибу", который ушел за 3 миллиона рублей.
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