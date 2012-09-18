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Игорь Пушкарёв: «Тайфун во Владивостоке был мощным, но городские службы успешно справляются с его последствиями»

18 Сентября 2012, 18:24 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября, ZRPRESS. Тайфун «Санба», обрушившийся на Владивосток минувшей ночью, повседневную жизнь города не нарушил. Все аварийно-спасательные службы Владивостока еще накануне стихии находились в полной готовности к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и до сих пор работают в усиленном режиме. Аварийные бригады коммунальных служб, автомашины для откачки воды, минипогрузчики и трактора с ковшами и щетками продолжают очищать дороги от наносов грунта и камней.

«За 6 часов на город обрушилось более месячной нормы осадков. Коммунальным службам дано распоряжение очистить городские магистрали от наносов грунта и мусора, а также оперативно прочищать ливневые коллектора, которые забились нанесенной землей и камнями», - отметил глава Владивостока Игорь Пушкарёв.

Ливневая канализация города - сложная система коллекторов, ливневых насосных станций и очистных сооружений. Протяжённость сетей ливневой канализации краевого центра – 300 км. В настоящее время значительная их часть находится в аварийном состоянии. Для решения этой непростой задачи была принята долгосрочная целевая программа «Восстановление и развитие системы ливневой канализации на территории Владивостокского городского округа» на 2011-2015 гг.

«Ситуация с восстановлением ливневок во Владивостоке непростая, отсутствуют достоверные схемы ливневой системы. В прошлом году, впервые за последние десятилетия, мы организовали инвентаризацию и паспортизацию сетей, параллельно приступили к аварийно-восстановительному ремонту ливневых коллекторов, прочистке их специальным оборудованием. Сегодня главным условием при капитальном ремонте дорог мы сделали восстановление сетей ливневой канализации, а в местах, где они отсутствовали - их прокладку», - подчеркнул глава города Игорь Пушкарёв.

В 2011 году началась массовая прочистка ливневой канализации с помощью специализированной коммунальной техники. Промывка ливневок от иловых отложений, грунта и другого мусора проводится гидродинамическим методом: под высоким давлением, подаваемым в рабочую зону, разрушаются все отложения, которые затем удаляются с помощью илососных машин.

«Золотой Рог».

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
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