Владимир Миклушевский: Владивостокский театр оперы и балета поможет удержать жителей края

Во Владивостоке завершаются внутренние работы на объекте, изображение которого в скором времени появится на сувенирных открытках. И дело даже не в том, что без него панорама города – особенно ночного – будет неполной. Он станет новой точкой притяжения как для приморских любителей оперы и балеты, так и для туристов со всего региона: с технологической точки зрения с новым владивостокским театром может сравниться разве что Большой. С его открытием приморская столица сможет принимать любые постановки любых театров мира.

На прошлой неделе театр, где сегодня полным ходом идут внутренние работы, посетили представители рабочей группы по общественной приемке объектов саммита АТЭС.

Напомним, что с инициативой о ее создании еще в мае выступил губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, для того, чтобы общественность смогла оценить удобство построенных к форуму объектов и их соответствие ожиданиям приморцев. Поскольку рабочая группа работала в максимально открытом режиме, каждый житель края мог внести свои предложения по улучшению работы любого из них. Итоговые же рекомендации, выработанные после приемки саммитовских строек, будут переданы губернатору.

Но вернемся к театру. Экскурсию по объекту для членов общественной комиссии провели представители заказчика-застройщика и генерального подрядчика.

Оригинальная конструкция театра с необычным стеклянным фасадом очень органично вписалась в новый облик мыса Чуркин. «То ли еще будет, когда заработает система подсветки здания, позволяющая создавать различные цветовые эффекты», - говорит руководитель компании-подрядчика и признается в том, что за сорок с лишним лет работы в строительстве у него не было столь грандиозного, технически сложного и в то же время интересного объекта.

Его масштабы действительно внушительны: общая площадь 35 тыс. кв. м, 7 надземных этажей и 2 подземных, два зала – на 1500 и 300 мест. Первый – основной - включает партер и три яруса балконов с комфортабельными сиденьями, оснащенными индивидуальной (!) системой кондиционирования. Что же касается сцены, то три подъемные площадки 16х5 метров служат для изменения ее рельефа, поднимаясь до 7,6 метров. Специальное устройство для смены декораций позволяет делать это за считанные секунды, избегая антрактов. А оркестровая яма не только имеет большую вместимость – до 95 человек, - но и благодаря вмонтированным механизмам – независимым мобильным площадкам – многофункциональна и способна увеличивать площадь как зрительного зала, так и сцены.

Малый зал расположен ниже основного входа, имеет два яруса и также очень мобилен: может оставаться на одном уровне или превращаться в амфитеатр, а сцена при этом приподнимается в виде подиума. В обоих залах подвесное оборудование легко достигает любой точки сцены, а занавес поднимается и опускается сразу из трех положений – вертикального, горизонтального и по диагонали. Кроме того, в качестве третьей сцены – для малых постановок - можно будет использовать еще и репетиционный зал, также очень хорошо продуманный с технической точки зрения.

Для артистов предусмотрены комфортные гримерные (в т.ч. и VIP-уровня), для зрителей – бары, кофейные зоны и туалетные комнаты - причем на каждом этаже. А особенность стеклянного фасада – атриума – позволит и тем, и другим еще и в полной мере насладиться панорамными видами на Золотой Рог и центр приморской столицы

Также в новом театре созданы все условия для маломобильных групп – инвалидов-колясочников, - начиная от пандусов и лифтов и заканчивая специально выделенными местами в залах.

Особое внимание строителей уделяется акустическому проекту, который должен быть реализован таким образом, чтобы зрители наслаждались силой и звучанием живого голоса без электронной поддержки. Он курируется корейскими и немецкими экспертами, а также нашими отечественными специалистами по мониторингу акустики в Большом театре.

Общественников интересовали разные вопросы – от обеспечения противопожарной безопасности (спецподъезды для пожарных машин, повышенная мощность насосной системы, дополнительные резервуары с водой и специальный противопожарный занавес, в течение 20 секунд блокирующий сцену, - только начало перечня мер) до причин удорожания сметы, которое, по словам генподрядчика, вызвали ошибки проектировщиков. И, надо сказать, серьезных замечаний объект с их стороны не вызвал.

«Я приятно удивлена технологической начинкой нового театра, - признается руководитель рабочей группы, Председатель Общественного Совета предпринимателей Приморья Марина ШЕМИЛИНА. – Надеюсь, отделка этого грандиозного объекта тоже будет самой современной: хочется, чтобы внешний вид соответствовал внутреннему потенциалу. В качестве пожелания - увеличить парковочную зону (200 мест для театра, рассчитанного на 1800 зрителей, крайне мало). Тем более что у этого театра особенная миссия».

На сегодняшний день инженерные системы театра готовы на 95%, и уже в конце этого года он будет отдан под наладку, а в начале следующего – введен в эксплуатацию. Что же касается благоустройства окружающей территории, то его планируют закончить к 1 декабря.

Нужен ли такой саммитовский объект краю, сможет ли он реализовать возлагаемые на него надежды? Ответ, думаю, однозначен – нужен. Как заметил на одном из выездных совещаний Владимир Миклушевский, «несмотря на то что театр оперы и балета не был задействован непосредственно в работе форума и приеме его гостей, это очень важный объект инфраструктуры, остающийся в наследство жителям края и дающий нам серьезную уверенность в увеличении въездного потока, а затем и прихода долгожданных инвестиций. Наверное, без всего этого – роскошных мостов, оперного театра, концертно-спортивного комплекса - можно обойтись, но тогда не привлечь не то что туристов – не удержать жителей края, которые хотят жить в комфортных условиях, ездить по хорошим мостам и дорогам и ходить на концерты мировых звезд».

Тем временем посещение объектов саммита рабочей группой продолжается, после чего ее участники выработают итоговые рекомендации, которые губернатор края передаст контролирующим структурам.

Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».