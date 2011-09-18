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1756 владивостокских школьников получили первую зарплату
За лето не было зафиксировано ни одной вспышки отравлений, инфекций или несчастных случаев в учреждениях детского отдыха.
На городской межведомственной комиссии подвели итоги летней оздоровительной кампании Владивостока. За три месяца разными формами отдыха были охвачены 97,5% детей. Это на три с половиной процента больше, чем прошлым летом.
Летом ребята отдыхали в пришкольных, профильных и загородных лагерях, трудились в ремонтных бригадах при школах. По информации Роспотребнадзора, за лето не было зафиксировано ни одной вспышки отравлений, инфекционных заболеваний или несчастных случаев ни в одном из учреждений, организовавшем летний отдых детей. В этом году было улучшено питание в пришкольных лагерях, в рационе у ребят было много фруктов.
В оздоровительных лагерях с дневным пребыванием дети находились с 9 часов утра до 15 часов. Каждая смена длилась 21 день. За это время дети посещали экскурсии, кино, молодежные и спортивные городские мероприятия, кружки по интересам. Всего за лето было организовано 163 пришкольных лагеря, в которых побывали 9 495 учащихся с 1-го по 7-й класс. Отдых в них был бесплатным, организованным за счет средств городского бюджета.
Еще одной бесплатной формой отдыха были молодежные профильные лагеря для старшеклассников в возрасте от 15 до 17 лет. Путевки в них получили ребята, активно участвовавшие в жизни школы или города. За лето было организовано 5 смен: "КВН", "СТРИЖ", "Интеллектуальные бои-2011", "Танцы без границ", "Вожатская академия". В них отдохнули 400 ребят.
Кроме того, школьники в течение лета имели возможность заработать себе на карманные расходы в ремонтных бригадах при школах. Ребята чинили книги в библиотеках, работали на приусадебных участках возле своих образовательных учреждений. Свои первые зарплаты получили 1 756 учащихся. Много детей в этом году отдохнули в загородных лагерях. Отдых в них платный, но часть стоимости путевки родителям компенсировали из краевого бюджета.
Кроме того, 170 профильных лагерей для владивостокских детей организовали учреждения дополнительного образования: спортивных, экологических, туристических, краеведческих и других. В них отдохнули 11 380 ребят, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
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