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Изношенной ливневкой Владивостока займутся в следующем году
Ремонт и массовая прочистка ливневой канализации с помощью специализированной коммунальной техники впервые за последние десятилетия начнется во Владивостоке в следующем году.
По свидетельству специалистов, ливневая канализации в городе за последние десятилетия пришла в крайне изношенное состояние, забита грунтом и мусором, частично разрушена, и все это стало одной из острых коммунальных проблем краевого центра. Замедленный сброс дождевых вод приводит к подтоплению зданий и низин, быстрому разрушению дорожного покрытия.
Потому по распоряжению главы города Игоря Пушкарёва во Владивостоке впервые была разработана целевая программа, в соответствии с которой начата системная работа по восстановлению ливневой канализации.
Прежде всего, с помощью специализированных машин, которые сейчас закупаются, будет производиться прочистка от грунта труб диаметром до метра. Во-вторых, планируется приобретение технических систем наблюдения, с помощью которых специалисты смогут диагностировать состояние ливневой канализации на всем ее протяжении. Будет проведено обследование и паспортизация системы, что позволит получить достаточно детальную и достоверную картину ее состояния. Мониторинг поможет выявить участки ливневки, которые были разрушены в разные годы в результате земляных работ или естественного разрушения конструкций: в таких местах предстоит перекладка коммуникаций.
Одной из проблем, мешающей нормальной работе коллекторов, стало массовое несанкционированное подключение к системе ливневок бытовой канализации. Оборудование позволит выявить, кто и где незаконно "врезался", ликвидировать лишние трубы и восстановить нормальную работу систем.
Еще одно направление - проектирование и строительство систем ливневой канализации там, где они отсутствуют.
Одним из первых объектов ремонта уже в этом году станет ливневка в районе улиц Выселковой и Снеговой, где дорога постоянно разрушается дождевыми и грунтовыми водами. Также восстановление системы будет проведено на улице Стрелковой. Все это позволит существенно продлить срок службы дорожного полотна.
"Система требует больших финансовых вложений, - пояснил заместитель главы администрации Владивостока Максим Молчанов. - К сожалению, сейчас мы не имеем специального оборудования для ее мониторинга и поддержания. Но когда оборудование закупим - будет проведена паспортизация, систематизация ливневки, получим более полную картину ее состояния. Много проблем доставляют и самовольные подключения к ливневке бытовой канализации. Мы проведем полное обследование системы, выявим "авторов" и заставим их все эти стыки заизолировать".
Добавим, что такая масштабная работа предусмотрена долгосрочной целевой программой "Восстановление системы ливневой канализации на территории Владивостокского городского округа" на период 2011-2015 гг., сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
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