www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Дороги Владивостока
Распечатать

Изношенной ливневкой Владивостока займутся в следующем году

18 Сентября 2011, 12:46 | Владивосток

Ремонт и массовая прочистка ливневой канализации с помощью специализированной коммунальной техники впервые за последние десятилетия начнется во Владивостоке в следующем году.

По свидетельству специалистов, ливневая канализации в городе за последние десятилетия пришла в крайне изношенное состояние, забита грунтом и мусором, частично разрушена, и все это стало одной из острых коммунальных проблем краевого центра. Замедленный сброс дождевых вод приводит к подтоплению зданий и низин, быстрому разрушению дорожного покрытия.

Потому по распоряжению главы города Игоря Пушкарёва во Владивостоке впервые была разработана целевая программа, в соответствии с которой начата системная работа по восстановлению ливневой канализации.

Прежде всего, с помощью специализированных машин, которые сейчас закупаются, будет производиться прочистка от грунта труб диаметром до метра. Во-вторых, планируется приобретение технических систем наблюдения, с помощью которых специалисты смогут диагностировать состояние ливневой канализации на всем ее протяжении. Будет проведено обследование и паспортизация системы, что позволит получить достаточно детальную и достоверную картину ее состояния. Мониторинг поможет выявить участки ливневки, которые были разрушены в разные годы в результате земляных работ или естественного разрушения конструкций: в таких местах предстоит перекладка коммуникаций.

Одной из проблем, мешающей нормальной работе коллекторов, стало массовое несанкционированное подключение к системе ливневок бытовой канализации. Оборудование позволит выявить, кто и где незаконно "врезался", ликвидировать лишние трубы и восстановить нормальную работу систем.

Еще одно направление - проектирование и строительство систем ливневой канализации там, где они отсутствуют.

Одним из первых объектов ремонта уже в этом году станет ливневка в районе улиц Выселковой и Снеговой, где дорога постоянно разрушается дождевыми и грунтовыми водами. Также восстановление системы будет проведено на улице Стрелковой. Все это позволит существенно продлить срок службы дорожного полотна.

"Система требует больших финансовых вложений, - пояснил заместитель главы администрации Владивостока Максим Молчанов. - К сожалению, сейчас мы не имеем специального оборудования для ее мониторинга и поддержания. Но когда оборудование закупим - будет проведена паспортизация, систематизация ливневки, получим более полную картину ее состояния. Много проблем доставляют и самовольные подключения к ливневке бытовой канализации. Мы проведем полное обследование системы, выявим "авторов" и заставим их все эти стыки заизолировать".

Добавим, что такая масштабная работа предусмотрена долгосрочной целевой программой "Восстановление системы ливневой канализации на территории Владивостокского городского округа" на период 2011-2015 гг., сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru