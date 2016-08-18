Часть Владивостока останется без горячей воды до 12 сентября

В связи с проведение гидравлических испытаний некоторые жители Владивостока останутся без горячей воды до 12 сентября. Об этом Деловой газете "Золотой Рог" сообщили в филиале «Приморской генерации» АО «ДГК».

Сейчас энергетики проверяют надежность теплотрасс, выявляют места возникновения прорывов, а также устраняют их. В связи с этим, по некоторым адресам подачу горячего водоснабжения возобновят с задержкой.

Кроме этого, в Первомайском районе краевой столицы ведется третий этап гидравлических испытаний. Планируется, что он завершится 18 августа.

До 22 августа горячей воды не будет по адресам: Баляева: 3, 27, 34, 36, 36а, 36б; 38, 40, 42; Котельникова: 2, 4; 7, 10, Народный проспект: 20; Тормозная: 4, 4а, 6; 40, Алилуева: 2, 3, 5, 6, 8; 10, Военное шоссе: 5а; 5б, 5в; 13, 15, 17, 19, 20а, 21, 22, 23, 24; 27, 28, 30, 31, 34; 36; 37, Жигур: 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 54, 46, 48, 50; 50а; 52, 52а; Проспект 100-летия: 14, 18а; 20; 43, 43а, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53а, 54, 55, 56, 57а, 57г, 58, 60, 60А, 62, 64, 64А, 66; Волховская: 2, 22, 31; Вострецова: 1, 2, 3, 4А, 5, 6, 6а, 6в, 7, 8, 8а, 8в, 9, 10, 10б, 10в, 11, 12/1, 13, 15, 15а; 17; 19, 27, Днепровская: 2, 2а, 7, 8, 9; 13, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 41, 43, 45, 51, 55, Днепровский пер.: 1, 2, 3а, 4, 5, 5/1, 7; Ильичева: 6, 8; 10, 12, Камская: 5, 5а, 9; Корнилова: 1, 3, 5, 8, 9; 10, 11, 12, 14, Невская: 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6; 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 18, 20, 20а, 22, 24, 33, 38, Печорская: 10, 12; Южно-Уральская: 18, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Гамарника: 22, 24В; Иртышская: 2, 2А, 4, 4А, 6, 8; Овчинникова: 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34а; Постышева: 3, 5, 7, 7а, 9 Пограничная: 12б; Семеновская: 5а, 7, 9б Океанский проспект: 10а, 10б, 12; Семеновская: 30; Фокина: 27 До 26 августа: 1-я Морская: 16, 20; 27; Батарейная: 2, 4; Западная: 13; Красноармейский переулок: 18; Лейтенанта Шмидта: 17; Набережная: 1, 5в; 7а, 9; 10, 12, 13; 16, 20, Станюковича: 3; Тигровая: 7, 9, Шевченко пер.: 5, 7, 9, 11

До 12 сентября: Проспект 100-летия: 103, 103а, 105а; Русская: 40, 46.