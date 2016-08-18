Во Владивостоке на три дня перекроют улицу Батарейная

В течение трех дней - с пятницы, 19 августа, по воскресенье, 21 августа, на набережной Спортивной гавани состоится международный музыкальный фестиваль V-Rox. В целях обеспечения безопасности его участников и зрителей на трое суток будут ограничены парковка и движение всех видов транспортных средств на одном из участков улицы Батарейной. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Эти меры безопасности будут введены с 01 часа 00 минут 19 августа 2016 г. до 23 часов 59 минут 21 августа 2016 г. по улице Батарейной - от перекрестка с улицей Западной до дома № 2 по улице Батарейной.

На данный период времени будет организован объезд автотранспорта по улицам Батарейной, Пограничной и Западной.