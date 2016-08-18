Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке на три дня перекроют улицу Батарейная
В течение трех дней - с пятницы, 19 августа, по воскресенье, 21 августа, на набережной Спортивной гавани состоится международный музыкальный фестиваль V-Rox. В целях обеспечения безопасности его участников и зрителей на трое суток будут ограничены парковка и движение всех видов транспортных средств на одном из участков улицы Батарейной. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Эти меры безопасности будут введены с 01 часа 00 минут 19 августа 2016 г. до 23 часов 59 минут 21 августа 2016 г. по улице Батарейной - от перекрестка с улицей Западной до дома № 2 по улице Батарейной.
На данный период времени будет организован объезд автотранспорта по улицам Батарейной, Пограничной и Западной.
Новости тематики
- Во Владивостоке установили первый умный светофор
- Конкурс на лучший дизайн-проект торговых киосков пройдет во Владивостоке
- Во Владивостоке установят памятнику первому начальнику милиции города
- Во Владивостоке появятся два новых детских садика
- Во Владивостоке состоится фестиваль " Владивостокская крепость"
- Хенд-мейд барабашка, кыстыбый и арт на воде
- Американские студенты прорвут во Владивостоке санкционную блокаду
- В Приморье появится новый парк отдыха
- Глава Владивостока поручил вернуть объекты парка Минного городка в муниципальную собственность
- Во Владивостоке продолжается аварийно-восстановительный ремонт дорог
Новости раздела
- Во Владивостоке установили первый умный светофор
- Конкурс на лучший дизайн-проект торговых киосков пройдет во Владивостоке
- Во Владивостоке установят памятнику первому начальнику милиции города
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Во Владивостоке появятся два новых детских садика
- Во Владивостоке планируют обновить автобусный парк
- Во Владивостоке состоится фестиваль " Владивостокская крепость"
- Подрядчикам во Владивостоке велено не расслабляться
- Хенд-мейд барабашка, кыстыбый и арт на воде
- Не протекайте мимо!
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Рубль переходит в контратаку
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- Экс-мэр вспомнил всех поимённо
- В Приморье задержали группу вымогателей
- Улететь в Москву будет проще, но вряд ли дешевле
- Медведев сегодня займется развитием Дальнего Востока