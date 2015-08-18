Глава Владивостока открыл еще один МФЦ "Мои документы"

На минувшей неделе глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ открыл муниципальный многофункциональный центр «Мои документы» на Партизанском проспекте, 28а. Это уже пятое по счету отделение «единого окна» в приморской столице. Подробности в материале газеты «Золотой Рог»:

«Еще и года не прошло, как во Владивостоке открылись первые такого рода центры, но уже сейчас ясно, как они нужны людям! На сегодня в МФЦ Владивостока уже обратились более 100 тысяч человек, - сказал мэр во время церемонии открытия. - Сейчас в центрах "Мои документы" наши специалисты оказывают более 90 государственных и муниципальных видов услуг, люди без хождений по инстанциям могут получить широкий спектр необходимых документов».

Действительно, раньше, чтобы получить необходимую справку, приходилось отдельно идти в Росреестр или Пенсионный фонд, Соцстрах или налоговую. Это отнимало у людей много времени, сил и нервов. Теперь достаточно подать заявление в МФЦ и получить необходимый документ в установленный срок.

Подготовка помещений, монтаж оборудования, подбор и обучение персонала, организация работы многофункциональных центров – полностью в зоне ответственности администрации города Владивостока. Так, для выбора подходящих помещений во Владивостоке было осмотрено более 70 различных объектов. Выбрали те, что максимально удобно расположены для горожан, а также полностью подходят под строгие нормативы – для МФЦ необходима достаточная площадь как для приема граждан, как и для зон ожидания, детский уголок, парковочные места, туалеты и многое другое.

Во всех пяти помещениях во Владивостоке был проведен масштабный ремонт и реконструкция, смонтировано самое современное оборудование, на входах обустроены пандусы. Все операторы МФЦ прошли специальную подготовку, включая психологическую. Каждому обратившемуся в МФЦ должно быть комфортно - именно такие требования у муниципалитета к организации центров.

Но есть в этой хорошей истории и ложка дегтя. Создание МФЦ, согласно федеральной программе, должно осуществляться на принципах софинансирования – из краевого и городского бюджетов. Администрация Владивостока свои обязательства полностью выполнила. К сожалению, свою долю средств, запланированных на реконструкцию МФЦ на Партизанском проспекте, 28а, администрация Приморского края не перечислила.

Работы завершены благодаря совместной слаженной работе и партнерским отношениям подрядной организации и администрации города. Однако перед строителями образовался долг в размере краевого софинансирования (около 13 млн. рублей).

Сейчас во Владивостоке идет ремонт и реконструкция еще одного помещения для МФЦ – он будет расположен на ул. Невельского, 13. По этому объекту ситуация такая же – краевое софинансирование на этот объект до сих пор не поступило.

ДОСЬЕ «ЗР»

На сегодня многофункциональные центры работают по адресам: ул. Верхнепортовая, 76а; пр-т 100-летия Владивостока, 44; ул. Давыдова, 9; Партизанский пр-т, 28а; ул. Лермонтова, 36 (пос. Трудовое).

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.