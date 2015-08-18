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Глава Владивостока открыл еще один МФЦ "Мои документы"

18 Августа 2015, 14:00 | Владивосток

На минувшей неделе глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ открыл муниципальный многофункциональный центр «Мои документы» на Партизанском проспекте, 28а. Это уже пятое по счету отделение «единого окна» в приморской столице. Подробности в материале газеты  «Золотой Рог»:

«Еще и года не прошло, как во Владивостоке открылись первые такого рода центры, но уже сейчас ясно, как они нужны людям! На сегодня в МФЦ Владивостока уже обратились более 100 тысяч человек, - сказал мэр во время церемонии открытия. - Сейчас в центрах "Мои документы" наши специалисты оказывают более 90 государственных и муниципальных видов услуг, люди без хождений по инстанциям могут получить широкий спектр необходимых документов».

Действительно, раньше, чтобы получить необходимую справку, приходилось отдельно идти в Росреестр или Пенсионный фонд, Соцстрах или налоговую. Это отнимало у людей много времени, сил и нервов. Теперь достаточно подать заявление в МФЦ и получить необходимый документ в установленный срок.

Подготовка помещений, монтаж оборудования, подбор и обучение персонала, организация работы многофункциональных центров – полностью в зоне ответственности администрации города Владивостока. Так, для выбора подходящих помещений во Владивостоке было осмотрено более 70 различных объектов. Выбрали те, что максимально удобно расположены для горожан, а также полностью подходят под строгие нормативы – для МФЦ необходима достаточная площадь как для приема граждан, как и для зон ожидания, детский уголок, парковочные места, туалеты и многое другое.

Во всех пяти помещениях во Владивостоке был проведен масштабный ремонт и реконструкция, смонтировано самое современное оборудование, на входах обустроены пандусы. Все операторы МФЦ прошли специальную подготовку, включая психологическую. Каждому обратившемуся в МФЦ должно быть комфортно - именно такие требования у муниципалитета к организации центров.

Но есть в этой хорошей истории и ложка дегтя. Создание МФЦ, согласно федеральной программе, должно осуществляться на принципах софинансирования – из краевого и городского бюджетов. Администрация Владивостока свои обязательства полностью выполнила. К сожалению, свою долю средств, запланированных на реконструкцию МФЦ на Партизанском проспекте, 28а, администрация Приморского края не перечислила.

Работы завершены благодаря совместной слаженной работе и партнерским отношениям подрядной организации и администрации города. Однако перед строителями образовался долг в размере краевого софинансирования (около 13 млн. рублей).

Сейчас во Владивостоке идет ремонт и реконструкция еще одного помещения для МФЦ – он будет расположен на ул. Невельского, 13. По этому объекту ситуация такая же – краевое софинансирование на этот объект до сих пор не поступило.

ДОСЬЕ «ЗР»

На сегодня многофункциональные центры работают по адресам: ул. Верхнепортовая, 76а; пр-т 100-летия Владивостока, 44; ул. Давыдова, 9; Партизанский пр-т, 28а; ул. Лермонтова, 36 (пос. Трудовое).

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: МФЦ  владивосток 



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