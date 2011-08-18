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По наказам избирателей во Владивостоке построят новый водопровод

18 Августа 2011, 01:58 | Владивосток

Строительство на ул. Брянской сети водопровода с установкой водоразборных колонок предполагается вести от водопровода по ул. Черемуховой до водопровода по ул. Фастовской.

Немаловажно, что основанием для подрядных работ явились наказы избирателей думы города Владивостока. Такой заказ городская администрация разместила на сайте госзакупок. Судя по смете, строительство предполагается вести в зимнее время.

Начальная стоимость контракта – около 3,5 млн руб. Только на благоустройство территории после выполненных работ планируется потратить около полумиллиона рублей.

Вводить в эксплуатацию объект будет поручено КГУП «Приморский водоканал».

Автор: Мария Кузовлева
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