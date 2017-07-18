www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 59.37 р. 100 JPY: 52.85 р.
EUR: 68.4 р. 10 CNY: 87.85 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Во Владивостоке общественники решили бороться с мошенничеством в благотворительности

18 Июля 2017, 14:30 | Владивосток

Основным поводом встречи послужило массовое появление волонтеров, собирающих средства на лечение детей в автобусах города

В понедельник во Владивостоке состоялся круглый стол на тему «Противодействие мошенничеству в сфере благотворительности». В обсуждении приняли участие представители общественных организаций, силовых ведомств, органов исполнительной власти и многие другие, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

«Волна мошенничеств захлестнула всю страну, везде стоят волонтеры, которые собирают средства на лечение детей. Все эти деньги уходят не понятно куда и не приходят к тем детям, которые нуждаются в поддержке. И если два года назад таких мошенников в нашем городе не было, то сейчас такого не скажешь более года уже работают такие фонды, которые даже не зарегистрированы в нашем крае и не имеют филиалов», - рассказала руководитель АНО ДПО и К «Развитие» Светлана БАЖЕНОВА.

Во время разговора участники стола решили ответить на несколько конкретных вопросов: ограничение сборов в общественном транспорте по примеру Санкт-Петербурга; недопустимость вовлечение в подобные сборы несовершеннолетних детей; ограничения сборов в торговых центрах и создание «дорожной карты» по выявлению мошенников в сфере благотворительности.

К единому мнению участникам стола прийти не получилось, однако по итогам организаторы обещали отправить результаты круглого стола и пригласить желающих в рабочую группу.

Напомним, что ранее Деловая газета «Золотой Рог» писала о появлении волонтерах в автобусах города и о проходящих проверках в организациях занимающимися данной деятельностью.

Иван КРЫШАН.

Фото - Дмитрий БАХТИН

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: волонтер благотворительность 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru