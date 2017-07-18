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Во Владивостоке общественники решили бороться с мошенничеством в благотворительности
Основным поводом встречи послужило массовое появление волонтеров, собирающих средства на лечение детей в автобусах города
В понедельник во Владивостоке состоялся круглый стол на тему «Противодействие мошенничеству в сфере благотворительности». В обсуждении приняли участие представители общественных организаций, силовых ведомств, органов исполнительной власти и многие другие, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
«Волна мошенничеств захлестнула всю страну, везде стоят волонтеры, которые собирают средства на лечение детей. Все эти деньги уходят не понятно куда и не приходят к тем детям, которые нуждаются в поддержке. И если два года назад таких мошенников в нашем городе не было, то сейчас такого не скажешь более года уже работают такие фонды, которые даже не зарегистрированы в нашем крае и не имеют филиалов», - рассказала руководитель АНО ДПО и К «Развитие» Светлана БАЖЕНОВА.
Во время разговора участники стола решили ответить на несколько конкретных вопросов: ограничение сборов в общественном транспорте по примеру Санкт-Петербурга; недопустимость вовлечение в подобные сборы несовершеннолетних детей; ограничения сборов в торговых центрах и создание «дорожной карты» по выявлению мошенников в сфере благотворительности.
К единому мнению участникам стола прийти не получилось, однако по итогам организаторы обещали отправить результаты круглого стола и пригласить желающих в рабочую группу.
Напомним, что ранее Деловая газета «Золотой Рог» писала о появлении волонтерах в автобусах города и о проходящих проверках в организациях занимающимися данной деятельностью.
Иван КРЫШАН.
Фото - Дмитрий БАХТИН
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