Во Владивостоке общественники решили бороться с мошенничеством в благотворительности

Основным поводом встречи послужило массовое появление волонтеров, собирающих средства на лечение детей в автобусах города

В понедельник во Владивостоке состоялся круглый стол на тему «Противодействие мошенничеству в сфере благотворительности». В обсуждении приняли участие представители общественных организаций, силовых ведомств, органов исполнительной власти и многие другие, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

«Волна мошенничеств захлестнула всю страну, везде стоят волонтеры, которые собирают средства на лечение детей. Все эти деньги уходят не понятно куда и не приходят к тем детям, которые нуждаются в поддержке. И если два года назад таких мошенников в нашем городе не было, то сейчас такого не скажешь более года уже работают такие фонды, которые даже не зарегистрированы в нашем крае и не имеют филиалов», - рассказала руководитель АНО ДПО и К «Развитие» Светлана БАЖЕНОВА.

Во время разговора участники стола решили ответить на несколько конкретных вопросов: ограничение сборов в общественном транспорте по примеру Санкт-Петербурга; недопустимость вовлечение в подобные сборы несовершеннолетних детей; ограничения сборов в торговых центрах и создание «дорожной карты» по выявлению мошенников в сфере благотворительности.

К единому мнению участникам стола прийти не получилось, однако по итогам организаторы обещали отправить результаты круглого стола и пригласить желающих в рабочую группу.

Напомним, что ранее Деловая газета «Золотой Рог» писала о появлении волонтерах в автобусах города и о проходящих проверках в организациях занимающимися данной деятельностью.

Иван КРЫШАН.

Фото - Дмитрий БАХТИН