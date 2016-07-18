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Во Владивостоке перезахоронят останки героя Великой Отечественной войны Владимира Цыбульского
Церемония перезахоронения останков героя Великой Отечественной войны Владимира Цыбульского пройдёт в День народного единства, в день 6-ой годовщины со дня присвоению Владивостоку звания «Город воинской славы» - 4 ноября. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Напомним, что во Владивостоке продолжаются мероприятия по поиску родственников героя Великой Отечественной войны Владимира Цыбульского. Его останки были обнаружены поисковым отрядом у деревни Скляево Рамонского района Воронежской области. На месте, где были найдены останки солдата, найден медальон. Вместо анкеты, которые обычно хранятся в медальоне «смерти», там находилась записка следующего содержания: «Д.В. Приморский край, Владивосток ул. В-Сибирцева (или ул. Ленинская, 205, кв. 42) дом № 123 кв.3. Цыбульской М.В. Прощай мама, папа. Обо мне не жалейте. Знайте, что я честно послужил Родине. Ваш сын Володя. Целую вас всех крепко. Брат Витя, не забывай меня».
Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города, до сегодняшнего дня информации о родственниках погибшего в годы Великой Отечественной войны солдата так и нет.
Администрация города Владивостока обращается ко всем, кто знает что-либо о семье погибшего героя, сообщить об этом. Контактный телефон: (423)2614-350.
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