www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.97 р. 100 JPY: 56.66 р.
EUR: 73.34 р. 10 CNY: 92.34 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Дороги Владивостока
Распечатать

Дороги Владивостока обновляются

18 Июля 2012, 16:49 | Владивосток

Во Владивостоке во всех районах продолжается ремонт основных и внутриквартальных дорог. Глава города Игорь ПУШКАРЕВ проводит регулярные выездные совещания по контролю за качеством такого ремонта.

Среди ремонтируемых объектов есть улицы, на которых капитальный ремонт не проводился десятилетиями.

В ходе поездки на минувшей неделе мэр осмотрел ремонт внутриквартальных проездов по улице Чкалова и проспекту 100-летия Владивостока, а также прошёл по улице Бородинской, где КГУП «Приморский водоканал» проводил работы по реконструкции канализационной системы. Больше года улица Бородинская была закрыта для движения автотранспорта, и вот теперь дорожное полотно восстановлено силами МУПВ «Дороги Владивостока» и автомобилисты могут проехать от мусоросжигательного завода до проспекта 100-летия Владивостока, не выезжая на основные магистрали.

По словам местных жителей, капитальный ремонт внутриквартального проезда на улице Чкалова мимо домов 6, 8, 10 не проводился никогда. По распоряжению мэра эти дороги были включены в ведомственную целевую программу «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» на 2011-2012 гг. Здесь впервые за долгие годы проложили систему ливневой канализации, которую в свое время не заложили при проектировании многоквартирных домов и придомовой дороги. Установили несколько ливневых коллекторов, новые бордюры, уложили щебёночное основание. Дорожные бригады продолжают укладку асфальтобетонного покрытия.

Стоит отметить, что ремонт внутриквартальных проездов завершен наул.Тухачевского, 24, 26,Волкова, 1а - Добровольского, 41, Карьерной, 20, 22,Борисенко, 31-17,по проспекту 100-летия Владивостока, 125 - 143, Некрасовской 96, 98.

В завершающую стадию вошёл ремонт дороги по Народному проспекту, 33 - 37. Продолжаются работына улице Сельской, 6-12, Снеговой, 123 - 125, Гамарника, 5, 5а, 7, Карбышева. В ближайшее время бригады МУПВ «Дороги Владивостока» приступят к ремонту проездов по улице Суханова и Карла Либкнехта.

«Золотой Рог».

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru