Дороги Владивостока обновляются

Во Владивостоке во всех районах продолжается ремонт основных и внутриквартальных дорог. Глава города Игорь ПУШКАРЕВ проводит регулярные выездные совещания по контролю за качеством такого ремонта.

Среди ремонтируемых объектов есть улицы, на которых капитальный ремонт не проводился десятилетиями.

В ходе поездки на минувшей неделе мэр осмотрел ремонт внутриквартальных проездов по улице Чкалова и проспекту 100-летия Владивостока, а также прошёл по улице Бородинской, где КГУП «Приморский водоканал» проводил работы по реконструкции канализационной системы. Больше года улица Бородинская была закрыта для движения автотранспорта, и вот теперь дорожное полотно восстановлено силами МУПВ «Дороги Владивостока» и автомобилисты могут проехать от мусоросжигательного завода до проспекта 100-летия Владивостока, не выезжая на основные магистрали.

По словам местных жителей, капитальный ремонт внутриквартального проезда на улице Чкалова мимо домов 6, 8, 10 не проводился никогда. По распоряжению мэра эти дороги были включены в ведомственную целевую программу «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» на 2011-2012 гг. Здесь впервые за долгие годы проложили систему ливневой канализации, которую в свое время не заложили при проектировании многоквартирных домов и придомовой дороги. Установили несколько ливневых коллекторов, новые бордюры, уложили щебёночное основание. Дорожные бригады продолжают укладку асфальтобетонного покрытия.

Стоит отметить, что ремонт внутриквартальных проездов завершен наул.Тухачевского, 24, 26,Волкова, 1а - Добровольского, 41, Карьерной, 20, 22,Борисенко, 31-17,по проспекту 100-летия Владивостока, 125 - 143, Некрасовской 96, 98.

В завершающую стадию вошёл ремонт дороги по Народному проспекту, 33 - 37. Продолжаются работына улице Сельской, 6-12, Снеговой, 123 - 125, Гамарника, 5, 5а, 7, Карбышева. В ближайшее время бригады МУПВ «Дороги Владивостока» приступят к ремонту проездов по улице Суханова и Карла Либкнехта.

«Золотой Рог».