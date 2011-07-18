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Завершаются работы по установке опор низководного моста
18 Июля 2011, 21:46 | Владивосток
Из 81 опоры моста «Де-Фриз – Седанка» установлены 79. Оставшиеся работы планируется выполнить к 1 августа. После этого строители продолжат установку стальных пролетных конструкций.
Напомним, что строительство идет по технологии, апробированной во многих странах мира, с применением механизированных комплексов. Каждый комплекс представляет собой самодвижущуюся платформу, которая через 21 метр вбивает технологические (временные) сваи. Следом за ней идет комплекс №2, устанавливающий капитальные сваи под опоры моста.
Протяженность низководного моста-эстакады составит 4 362 метра. В эксплуатацию объект планируется сдать в 2012 году.
Автор: Кирилл Алексеев
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