Завершаются работы по установке опор низководного моста

Из 81 опоры моста «Де-Фриз – Седанка» установлены 79. Оставшиеся работы планируется выполнить к 1 августа. После этого строители продолжат установку стальных пролетных конструкций.

Напомним, что строительство идет по технологии, апробированной во многих странах мира, с применением механизированных комплексов. Каждый комплекс представляет собой самодвижущуюся платформу, которая через 21 метр вбивает технологические (временные) сваи. Следом за ней идет комплекс №2, устанавливающий капитальные сваи под опоры моста.

Протяженность низководного моста-эстакады составит 4 362 метра. В эксплуатацию объект планируется сдать в 2012 году.