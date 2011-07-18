Четвертый блок руслового пролета установлен на мосту через бухту Золотой Рог

Как только будут завершены сварочные работы, начнется натяжение еще двух пар вант. Пока полностью установлено три панели руслового пролета моста, натянуто 8 вант – стальных тросов, упакованных в прочную оболочку.

Таким образом, генподрядчики – ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» – приступили к очередной и очень важной стадии работ – монтажу руслового металлического пролетного строения, которое соединит оба берега бухты Золотой Рог. Как рассказал «ЗР» заместитель генерального директора ЗАО «ТМК» по строительству искусственных сооружений Виктор СКЛЯРОВ, пока панели поднимаются специальным монтажным агрегатом с суши и устанавливаются над береговой частью. Сюда они были доставлены с Находкинского судостроительного завода морем и выгружены с помощью крана «Богатырь» грузоподъемностью 300 тонн. Но в скором времени начнется монтаж блоков пролетного строения с воды. Баржа «Степан» с двумя такими панелями уже дожидается начала работ.

Досье "ЗР"

В готовом виде вес каждой секции главного пролета составляет 240 тонн, ее ширина – 33 метра, длина – 14 метров. Всего потребуется поднять и закрепить на высоте 64 метров над уровнем моря 54 таких секции. Таким образом будет перекрыто расстояние между пилонами в 737 метров.

Монтаж пролетного строения, как и сооружение северного пилона моста, осуществляет участок Александра ЛАПИКОВА. Прораба и его бригаду в компании ценят за умение выполнять самые сложные строительно-монтажные работы. Установка основного пролета и натяжение вант – из их числа.

- Погрешностей в стыковке блоков быть не должно, – говорит первый заместитель генерального директора по строительству ЗАО «ТМК» Александр ЯКОВЛЕВ. – Даже 1 мм не допускается! Поэтому после каждого этапа работ идет геодезическая съемка, результаты замеров отправляем в Санкт-Петербург, в проектный институт, и только получив согласование, приступаем к очередной стадии работ. Каждый блок сначала крепится на болтовых, а затем на сварочных соединениях, причем задействованы все виды сварки – ручная, полуавтоматическая и автоматическая. В этих работах участвует 40 сварщиков. И лишь потом идет установка и натяжение вант.

Сначала осуществляется натяжение на 80%, затем, после соответствующих замеров и расчетов проектировщиков, доводится до 100%. Александр Яковлев подчеркивает, что параллельно натягивается сразу две ванты: на русловый и на береговой (анкерный) пролеты. Это делается для того, чтобы нагрузка на пилон распределялась равномерно. На сегодня в рабочем постоянном натяжении на 100% установлено 8 вант – 4 русловых и 4 анкерных. Монтаж их осуществляют приморские мостостроители под постоянным контролем представителей французской компании «Фрейссине Интернациональ энд компани». Всего предстоит натянуть 192 ванты.

На южном пилоне сейчас идет установка устройств для крепления вант, а также сооружаются специальные площадки для установки лифтов. Эту работу ведут уже специалисты ТМК, под руководством пораба Виталия ЦИУСА. По словам Виктора Склярова, субподрядчики, допустившие отставание на этом участке, постепенно выводятся из работ, и к натяжению вант здесь в полном объеме приступят уссурийские мостостроители. Сегодня на южном пилоне задействовано 70 человек из ТМК, на берегу ждут своего часа блоки руслового пролета.

Идет работа и на анкерных пролетах моста – на полуострове Голдобина и в центральной части города. Причем в центре, со стороны северного пилона, они почти завершены, и строители в большинстве своем передислоцированы на сооружение северной эстакады и съездов – в районе пересечения ул. Вс. Сибирцева и выхода из тоннеля. По словам Виктора Склярова, алгоритм работ прежний – устанавливается опалубка, арматура, готовится бетонирование проезжей части. В компании стремятся в теплое время года выполнить максимально возможные объемы бетонных работ.