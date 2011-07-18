У моста две половины

Строители приступили к демонтажу перекрытий части моста на Второй речке во Владивостоке.

Движение на участке перекрыто, автомобильный поток в обоих направлениях осуществляется по уже реконструированной части мостового сооружения. На обновленной части моста подрядная организация обустроила пандусы для заезда и съезда с уже реконструированной части мостового сооружения.