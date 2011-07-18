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У моста две половины
18 Июля 2011, 21:18 | Владивосток
Строители приступили к демонтажу перекрытий части моста на Второй речке во Владивостоке.
Движение на участке перекрыто, автомобильный поток в обоих направлениях осуществляется по уже реконструированной части мостового сооружения. На обновленной части моста подрядная организация обустроила пандусы для заезда и съезда с уже реконструированной части мостового сооружения.
Автор: По сообщениям пресс-служб
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