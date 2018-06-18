«Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти»

Глава Владивостока вступился за дальневосточников, которым Москва готовит очередное чудовищное решение

Глава Владивостока Виталий Веркеенко подписал петицию «Не повышать пенсионный возраст» и разместил ссылку на нее на своей странице в социальной сети. Также он призвал всех, кто разделяет его убеждения, также подписать ее, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Поддержал инициативу профсоюзов. Считаю правильным обсудить шире инициативу Правительства, еще не ставшую законом. Накопленные проблемы пенсионной системы понятны, необходимы эффективные решения. Варианты решений, безусловно, есть» - пишет глава приморской столицы.

Петиция запущена Общероссийским объединением профсоюзов после того, как в пятницу, 15 июня, председатель кабмина Дмитрий Медведев объявил о решении правительства повысить пенсионный возраст в стране (для женщин с 55 до 63 лет, для мужчин с 60 до 65 лет). Петиция стремительно набирает подписи, счетчик фиксирует их ежесекундно, число подписавших на 15:30 воскресенья уже около 930 тысяч и приближается к миллиону.

«Мы, граждане Российской Федерации, представители независимых профсоюзов и общественных организаций, считаем, что для повышения пенсионного возраста в России сегодня нет оснований, а проблемы дефицита и финансирования пенсионного фонда могут быть решены иным путем…

Мы обращаемся к Президенту Российской Федерации, Правительству, Федеральному Собранию с требованием не допустить повышения пенсионного возраста, начать широкое обсуждение с участием профсоюзов и других общественных организаций комплекса экономических мер, способных поднять жизненный уровень населения и решить проблему наполнения пенсионного фонда без повышения пенсионного возраста».

Подписать петицию можно здесь: петиция.

Между тем, по данным приморского статуправления, к примеру, ожидаемая продолжительность жизни у мужчин в Приморском крае (при рождении в 2016 году!!! У родившихся раньше, шансов дожить до пенсии еще меньше) составляет 64.5 лет, что заметно ниже, чем данный показатель по России. Впрочем, есть регион, жителям которого не стоит особо опасаться повышения пенсионного возраста – это Москва. Москвичи у нас живут в среднем 77,9 лет. То есть, отдохнуть от своих трудов праведных москвичи смогут еще, опять же в среднем, 13 лет. Всем известны причины высокой и ранней смертности среди дальневосточников: катастрофически низкий уровень жизни (зарплаты в регионе в среднем в 3-4 раза ниже московских, а цены - в 3-4 раза выше столичных же), разрушенное медицинское обеспечение, плохой климат, стимулирующий развитие болезней и пр. дальневосточники уже давно просили наоборот понизить существующий ныне порог выхода на пенсию, так как многие не доживают и до него. Но в ответ прилетело решение, которое гарантировано лишает большинство жителей региона шансов выйти на заслуженный отдых.

Практически все участники дискуссии в социальных сетях поддерживают позицию Веркеенко:

«Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти»

«Мэр Веркеенко, в отличии от всех остальных чинуш, не боится за свое место, а радеет за людей»

«Депутаты, а вы чего молчите? Мы вас выбирали и требуем, чтобы вы вступились за наc! Или вам ваши кошельки и теплые места дороже?!»

«Я вас зауважал. Но!!!! К вам вылетел чартер с «оплеухами» от Единой России за публичное неприятие решений правительства РФ. Надеюсь, с вами все будет хорошо»