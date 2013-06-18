Жильцы аварийного дома в Приморье бьют тревогу

Жительницы п. Фабричного Кавалеровского района Нина МАЛЬЦЕВА и Ольга ТРОШИНА проживали в п. Фабричном в деревянном двухэтажном доме на 12 квартир. В 2008 г. комиссия райадминистрации признала их дом аварийным, подлежащим сносу. И по ст. 32 Жилищного кодекса всем 12 жильцам должны были предоставить квартиры (это нанимателям, а собственникам жилья – по их желанию – либо квартиру, либо денежную компенсацию по рыночной стоимости жилья в Фабричном).

Но до сих пор, несмотря на жалобы жильцов и обращения во все инстанции, им не предоставили ни другие, равнозначные, квартиры в Фабричном, ни денежные компенсации.

Кому «убитые» квартиры?

В ноябре-декабре 2011 г. все жильцы аварийного дома вынуждены были разъехаться кто куда, потому что КГУП «Примтплоэнерго» отключило в доме отопление, так как трубы в доме находились в аварийном состоянии. Вода после этого перемерзла. Жить в доме стало невозможно, жильцы – а большинство из них – пенсионеры, как супруги Мальцевы, - с тех пор снимают жилье в Фабричном или живут у родни, двое уехали из района, а одной из 12 дала квартиру райадминистрация. Все 8 жильцов аварийного дома, которые остались без жилья, написали заявления в администрацию Хрустальненского городского поселения на получение квартир. «Сначала мы стояли в общей очереди, - рассказывает Нина Мальцева, - с 2010 г. нас поставили на льготную очередь. В 2011 г. администрация поселения предложила нам, жильцам, переселиться в несколько выморочных квартир – брошенных, с текущей крышей, требующих капремонта, в которых нельзя жить. Там жили разве что наркоманы и алкаши. Естественно, все мы отказались от такого «счастья». А администрация поселения с тех пор всюду заявляет, что нам предлагали жилье. Но какое?!.

Обиженные жильцы куда только ни обращались со своей бедой: к двум сменившим друг друга главам администрации Хрустальненского городского поселения (куда входит п. Фабричный), к главам райадминистрации Андрею КАЗДОРФУ и нынешнему главе Сергею ЗАЙЦЕВУ, к депутатам Госдумы Виктору ПИНСКОМУ и Светлане ГОРЯЧЕВОЙ, краевому депутату от северов Галусту АХОЯНУ, к губернатору Владимиру МИКЛУШЕВСКОМУ, министру по делам Дальнего Востока Виктору ИШАЕВУ, в кавалеровскую прокуратуру. Главы администрации Хрустальненского городского поселения Галина СВЯЗИНСКАЯ (вначале) и Алексей СИДОРОВ (потом) отвечали: есть в Фабричном только выморочные, брошенные квартиры, которые еще предстоит передать в муниципальную собственность. Директор департамента по ЖКХ Виктор КУЛИНСКИЙ в прошлом году ответил, что в Хрустальненском городском поселении есть лишь 5 муниципальных брошенных квартир, по которым суд еще должен вынести решения о расторжении договоров социального найма с нанимателями, и 5 приватизированных выморочных квартир, по которым начата процедура оформления их в мунсобственность. Дескать, после проведения всех процедур эти квартиры будут предложены к распределению в первую очередь среди 8 жильцов дома по ул. Комсомольской, 107 в п. Фабричном.

Суд решил, но...

В 2011 г. Нина Мальцева подала в районный суд иск на администрацию Хрустальненского городского поселения с требованием предоставить квартиру. Суд решил: администрация поселения обязана предоставить Мальцевым в собственность квартиру площадью не менее 52,6 кв. м. в п. Фабричном не позже 1 мая 2012 г. Квартиру Мальцевым не дали до сих пор. Но тогдашний глава администрации поселения Алексей Сидоров предложил посмотреть квартиры в п. Хрустальном Нине Мальцевой и Ольге Трошиной. Мальцева и Трошина посмотрели одну квартиру: в доме грибок, требуется капремонт. Остальные две предложенные квартиры были не лучше, к тому же ни Мальцевы, ни Трошины, ни другие бывшие жильцы дома по ул. Комсомольской, 107 не хотят переезжать в бесперспективный поселок Хрустальный.

В марте 2013 из кавалеровской прокуратуры Мальцевой сообщили в ответ на ее жалобу, что не исполняется решение суда: свободных, пригодных для проживания квартир в п. Фабричном нет. В настоящее время в п. Хрустальном есть две двухкомнатные квартиры, пригодные для проживания, которые в ближайшее время будут распределены между нуждающимися гражданами в порядке очереди. Но, повторим, все жильцы аварийного дома, включая Мальцевых, не желают переселяться в п. Хрустальный из Фабричного. Кроме того, прокуратура указала, что Мальцевы вправе обратиться в суд с иском о замене порядка исполнения решения суда, с просьбой обязать администрацию Хрустальненского городского поселения выплатить денежную сумму для приобретения жилья в собственность. Так Мальцевы и решили поступить: раз не дают квартиру, пусть дадут деньги на покупку квартиры. И в этом году в апреле Мальцева подала новый иск в районный суд к администрации Хрустальненского городского поселения с требованием выделить денежную компенсацию в размере стоимости благоустроенной трехкомнатной квартиры в п. Фабричном. Окончательного вердикта суд еще не принял. Но предварительно решил назначить оценочную экспертизу по оценке стоимости старой трехкомнатной квартиры Мальцевых и по установлению средней рыночной цены 1 кв. метра благоустроенного жилья в п. Фабричном.

«Сегодня я не знаю, какова рыночная стоимость моей старой квартиры, - говорит Нина Мальцева. - Но нам с мужем должны заплатить столько, чтобы мы могли купить нормальную трехкомнатную квартиру в Фабричном. Судя по ценам на вторичном рынке жилья, нам нужно не менее 1 млн руб., чтобы купить квартиру, равнозначную нашей прежней… К сожалению, своих денег на покупку жилья у нас нет, иначе мы давно купили бы квартиру и не потеряли бы столько сил и здоровья в войне с чиновниками».

Власть: наше дело – сторона!

Интересную позицию в этой войне с жильцами аварийного дома заняла райадминистрация. Она высказала ее в письме главы района Сергея Зайцева одному из жильцов аварийного дома Анатолию СКВОРЦОВУ, чью жалобу в адрес краевого думца Галуста Ахояна депутат переадресовал главе Кавалеровского района. 25 октября прошлого года, отвечая на жалобу Скворцова, Зайцев пишет: «По состоянию на 1.10. 2012 все семьи, проживающие в этом доме, переселены в жилые помещения, соответствующие установленным требованиям…» Это неправда, хором утверждают бывшие жильцы дома Нина Мальцева и Ольга Трошина: «Никто нас всех никуда не переселял, ни денег, ни квартир не давал!»

Далее Зайцев указывает, что Скворцову администрация Хрустальненского поселения не раз предлагала имеющееся свободное жилье, «от которого он отказывался по ряду надуманных причин». На деле ему также предлагали выморочные, разбитые квартиры. Наконец, Зайцев сообщает, что «в бюджете Хрустальненского поселения расходы на финансирование мероприятий по выкупу занимаемого частного жилого помещения не предусмотрены. Основной причиной является недостаточность доходных источников в бюджете поселения». А райадминистрация «не имеет возможности оказать финансовую поддержку бюджету поселения в связи с тем, что бюджет района является высокодотационным. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ райадминистрация не вправе исполнять расходные обязательства других бюджетов». Вот так: ни квартир нормальных нет у Хрустальненского городского поселения для 8 жильцов аварийного дома, ни денег на компенсации им из бюджета поселения на покупку нового жилья по рыночной стоимости. А райадминистрация твердит, что денежную помощь оказать бюджету поселения не может и не вправе, решайте, мол, ваши проблемы поселения сами. Замкнутый круг.

Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.