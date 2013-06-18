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С наступлением лета во Владивостоке оттаяло строительство храма

18 Июня 2013, 13:58 | Владивосток

Во Владивостоке рабочие снова вышли на стройплощадку Кафедрального собора на Центральной площади города, строительство которого было начато два года назад.

Заказчиком по этому объекту выступает Приморская митрополия русской православной церкви. Генподряд и основные строительные работы ведет ФГУП «Дальспецстрой» при Спецстрое России». Контроль осуществляет КППК «Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края».

Как отметила первый заместитель начальника обособленного подразделения «Дальспецстроя» Олеся ДАНИЛЮК, недавно подписан контракт на строительство, уже изготовлены купола храма и скоро они будут привезены во Владивосток. Сейчас разворачиваются строительные работы, решаются вопросы комплектации стройки. Компания имеет опыт такого строительства. Ею построены два больших храма в Хабаровске, ставшие его украшением. Олеся Данилюк считает, что строительство будет успешным и в нем примут свое активное участие и местные власти, и меценаты, как это сегодня практикуется по всей стране.

По проекту, выполненному ОАО «ДНИИМФ», высота храма от основания до окончания креста составит 69 метров.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото автора.

Автор: Виктор Кудинов
Теги: Дальспецстрой  строительство  религия  церковь 



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Комментарии

  • Псевдоним16:28, 18.06.2013#

    Ну и что, от этого храма улучшится жизнь народа? Лучше бы построили кардиоцентр, как в Хабаровске.

  • Кит16:42, 18.06.2013#

    Помолись. . . . внеси лепту. . . . и зачем потом кардиоцентр. . . . Ляг и помри

  • Псевдоним16:46, 18.06.2013#

    Триумф средневекового мракобесия! Неужели не понятно, что все заклинания господ в рясах имеют обратный эффект (вспомнить хотя бы Романовых). Весь мир тянется к свету, а у нас тянут в темноту. Спецстроям надо строить надо центры детского научно-технического творчества и делать их в лучших местах, а не плодить храмы одной из конфессий!

  • Псевдоним19:27, 18.06.2013#

    Что Вам надо?- Новое постановление правительства. Проверяем квартиры. - Проходите. (В последнее время не пускать полицейских было чревато). - Красный угол покажите. - Какой такой красный угол?- Ну иконы. И портрет вождя должен висеть. - Да нет у меня такого. . . - Штраф 1000 рублей. Лейтенант, оформляйте протокол. - Давайте ещё записи с видеокамер посмотрим. Может, вы ещё и перед трапезой не молились!? Так. . . видно, не молился. Ещё 500 рублей штрафа. Историю браузера давайте ещё посмотрим. . . Так, 23:21. Порносайт! За такое и в тюрьму можно, Вы знаете? Ну ладно, в первый раз ограничимся штрафом. . . Лейтенант, фиксируйте. Ещё 5 000. А может, у Вам тут ещё и пиратский софт стоит!? Ладно, это уже не по нашей части, да и спешим мы. Хуй предъявите!

  • Псевдоним00:06, 19.06.2013#

    Неужели кто-то верит, что эту церковь строят на пожертвования?

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