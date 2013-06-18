С наступлением лета во Владивостоке оттаяло строительство храма

Во Владивостоке рабочие снова вышли на стройплощадку Кафедрального собора на Центральной площади города, строительство которого было начато два года назад.

Заказчиком по этому объекту выступает Приморская митрополия русской православной церкви. Генподряд и основные строительные работы ведет ФГУП «Дальспецстрой» при Спецстрое России». Контроль осуществляет КППК «Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края».

Как отметила первый заместитель начальника обособленного подразделения «Дальспецстроя» Олеся ДАНИЛЮК, недавно подписан контракт на строительство, уже изготовлены купола храма и скоро они будут привезены во Владивосток. Сейчас разворачиваются строительные работы, решаются вопросы комплектации стройки. Компания имеет опыт такого строительства. Ею построены два больших храма в Хабаровске, ставшие его украшением. Олеся Данилюк считает, что строительство будет успешным и в нем примут свое активное участие и местные власти, и меценаты, как это сегодня практикуется по всей стране.

По проекту, выполненному ОАО «ДНИИМФ», высота храма от основания до окончания креста составит 69 метров.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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