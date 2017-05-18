Яркий и незабываемый отдых ждет жителей и гостей Владивостока

Фестиваль "День путешественника" пройдет в эти выходные, 20 и 21 мая, на острове Русский.

В пятницу, 19 мая, на Набережной Дальневосточного федерального университета стартует фестиваль «День путешественника». В первый день праздника здесь откроется ресторанная улица, где шеф-повара лучших ресторанов города проведут мастер-классы и кулинарные шоу, а 20 и 21 мая развернутся массовые мероприятия: мастер-классы по бисероплетению, гончарному делу, росписи деревянной посуды, выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества «Приморье мастеровое», праздничные шоу-программы, мастер-классы на лодках «дракон» и сап-досках и многое-многое другое.

«Мы подготовили для участников фестиваля яркую и насыщенную программу. Сейчас уже идет активная подготовка к мероприятию на территории кампуса ДВФУ. Мы приглашаем к участию всех жителей и гостей нашего края: интересно будет всем!» – подчеркнули организаторы.

Напомним, площадки будут работать на университетской Набережной с 12.00 до 18.00. Вход свободный.

Припарковать личный автотранспорт все желающие смогут 19 мая – на парковке за территорией кампуса со стороны северного въезда, 20 и 21 мая – дополнительно на многоуровневой парковке, расположенной на территории кампуса со стороны центрального въезда.

Передвигаться по территории ДВФУ можно будет на бесплатных шаттлах, в их маршрут входят остановки возле северной парковки, корпуса S и университетской Набережной.

Отметим, Третий Тихоокеанский туристский форум стартует сегодня, 18 мая, на базе Дальневосточного федерального университета. В рамках деловой программы форума в корпусе В пройдут мероприятия, посвященные развитию туристской отрасли Азиатско-Тихоокеанского региона: пленарное заседание, тематические сессии по сотрудничеству с российских регионов с Китаем, Японией и Республикой Корея, а также круглый столы по развитию экологического туризма и брендированию территорий. Для посещения этих мероприятий при себе необходимо иметь паспорт либо водительское удостоверение, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

С 19 по 21 мая также в рамках ТТФ-2017 в корпусе S состоится XXI международная туристская выставка Pacific International Tourism Expo. Свой туристский потенциал презентуют представители туротрасли 10 стран – России, Китая, Японии, Республики Корея, Малайзии, Индонезии, Гуама, Макао, Вьетнама и Индии. Будет представлен стенд «Восточного кольца России», объединившего туристские возможности 12 дальневосточных регионов. В рамках выставки можно будет познакомиться с различными видами туристского отдыха: культурным, спортивным, экологическим, летним, развлекательным, санаторным и другими. Открытие PITE запланировано на 15.00 19 мая. Вход на выставку свободный.

С 19 по 21 мая в бухте Федорова пройдут мероприятия выставки яхтенного спорта и отдыха Vladivostok Boat Show.

Фото: пресс-служба администрации Приморского края.

Газета "Золотой Рог", Владивосток