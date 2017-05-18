www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.74 р. 100 JPY: 50.44 р.
EUR: 62.96 р. 10 CNY: 82.33 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Туризм
Распечатать

Яркий и незабываемый отдых ждет жителей и гостей Владивостока

18 Мая 2017, 12:32 | Владивосток

Фестиваль "День путешественника"  пройдет в эти выходные, 20 и 21 мая, на острове Русский.

В пятницу, 19 мая, на Набережной Дальневосточного федерального университета стартует фестиваль «День путешественника». В первый день праздника здесь откроется ресторанная улица, где шеф-повара лучших ресторанов города проведут мастер-классы и кулинарные шоу, а 20 и 21 мая развернутся массовые мероприятия: мастер-классы по бисероплетению, гончарному делу, росписи деревянной посуды, выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества «Приморье мастеровое», праздничные шоу-программы, мастер-классы на лодках «дракон» и сап-досках и многое-многое другое.

«Мы подготовили для участников фестиваля яркую и насыщенную программу. Сейчас уже идет активная подготовка к мероприятию на территории кампуса ДВФУ. Мы приглашаем к участию всех жителей и гостей нашего края: интересно будет всем!» – подчеркнули организаторы.

Напомним, площадки будут работать на университетской Набережной с 12.00 до 18.00. Вход свободный.

Припарковать личный автотранспорт все желающие смогут 19 мая – на парковке за территорией кампуса со стороны северного въезда, 20 и 21 мая – дополнительно на многоуровневой парковке, расположенной на территории кампуса со стороны центрального въезда.

Передвигаться по территории ДВФУ можно будет на бесплатных шаттлах, в их маршрут входят остановки возле северной парковки, корпуса S и университетской Набережной.

Отметим, Третий Тихоокеанский туристский форум стартует сегодня, 18 мая, на базе Дальневосточного федерального университета. В рамках деловой программы форума в корпусе В пройдут мероприятия, посвященные развитию туристской отрасли Азиатско-Тихоокеанского региона: пленарное заседание, тематические сессии по сотрудничеству с российских регионов с Китаем, Японией и Республикой Корея, а также круглый столы по развитию экологического туризма и брендированию территорий. Для посещения этих мероприятий при себе необходимо иметь паспорт либо водительское удостоверение, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

С 19 по 21 мая также в рамках ТТФ-2017 в корпусе S состоится XXI международная туристская выставка Pacific International Tourism Expo. Свой туристский потенциал презентуют представители туротрасли 10 стран – России, Китая, Японии, Республики Корея, Малайзии, Индонезии, Гуама, Макао, Вьетнама и Индии. Будет представлен стенд «Восточного кольца России», объединившего туристские возможности 12 дальневосточных регионов. В рамках выставки можно будет познакомиться с различными видами туристского отдыха: культурным, спортивным, экологическим, летним, развлекательным, санаторным и другими. Открытие PITE запланировано на 15.00 19 мая. Вход на выставку свободный.

С 19 по 21 мая в бухте Федорова пройдут мероприятия выставки яхтенного спорта и отдыха Vladivostok Boat Show.

 

Фото: пресс-служба администрации Приморского края.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: туризм  остров русский  кампус  ДВФУ  фестиваль  владивосток  ттф 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru